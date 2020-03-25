金管會證期局專業執法，監管作為殊值肯定

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大聯大公司於今年二月初完成公開收購，順利取得文曄公司30%股權而成為該公司最大股東後，文曄公司董事會隨即先於2月15日提出私募乙種及/或丙種特別股、私募普通股、現金增資詢價圈購等三項股東常會增資議案，復於2月21日通過與祥碩公司換股的策略合作案，表示「預期透過更緊密之業務合作，結合雙方所長，掌握市場資訊，整合上下游技術、產品、服務等資源，提升附加價值並強化競爭力，將有助於提升雙方公司營運績效與獲利」；惟金管會證期局認該換股交易發行新股的申報書件應記載事項不充分，已於3月18日發布新聞稿表示自即日起停止申報生效。

筆者先前曾為文表示，文曄公司為半導體通路商，透過換股與特定上下游業者建立更為緊密的關係，雖然可能強化雙方的綜效安排，但同時亦難免造成其他上下游業者的疑慮，如此一來，是否最符文曄公司的經營利益，其實見仁見智。撇除此點不論，文曄公司預計透過換股發行1.71億股予祥碩公司，將使其股本膨脹近29%，如果之後的股東常會又通過增資議案，文曄公司的加總股本膨脹程度將逾50%，原有股東的持股比例勢必大幅遭到稀釋，此舉不免讓人聯想，文曄公司董事會所為換股決策以及所提增資議案，會不會只是藉著策略考量的理由，而實意在強化管理階層的友善持股。

於我國現行法制之下，換股交易只要董事會即可決策，無須提交股東會討論，因此成為管理階層引進友善持股的方法之一（先前日月光公開收購矽品乙案，矽品即係透過與鴻海換股嘗試引進外援；然最終因授權資本額不足，尚須召開股東臨時會修訂章程提高授權資本額而未果）。董事會基於其策略綜效之考量，與他公司進行換股，其決策固應予以尊重，此所以在現行證管法令上係採「申報生效制」而非「事前核准制」；惟換股交易必然導致股本膨脹，對於股東權益難免有所影響，從而，證管法令仍然要求從事換股交易的公司，其管理階層必須充分揭露有關換股交易之重大事項，載明於相關申報書件，以俾股東及投資人得以知悉換股決策之合理性，其遵法才屬完備。

細繹此次文曄公司與祥碩公司的換股交易，在該二公司所公告的公開說明書中，確實有若干事項，其說明未盡充分。舉例而言，在有關換股所能帶來的綜效方面，雙方公司於公開說明書所作描述，恐僅泛泛，未能讓股東及投資人得有充分的理解；在換股比例的決定方面，董事會決議日前一方公司股價顯著上揚的因素，有無為雙方公司納入考量，不甚明確；另外，一方獨董同時身任他方經理職務，是否涉及利衝迴避，直接攸關股東權益有無獲得充分保障之顧慮，凡此疑義，均有進為揭露以釋群疑之必要。

股東權益的保障，是公司治理所追求的聖杯，換股的交易，在目前法制上，固然並未要求董事會提交股東會作出決策，而直接委諸董事會的經營判斷，然而，董事會仍應本其應有之注意，將換股交易來龍去脈的重點向股東及投資人交代清楚，此為證管法令所責成的揭露義務，亦為主管機關執法所著重的面向。本次金管會證期局站在監管高度，本於職權認定文曄公司與祥碩公司間之換股交易申報書件應記載事項不充分，因而作出停止申報生效的決定，值得吾人給予高度肯定。