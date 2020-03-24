黨產會指國民黨革實院38億便宜賣 元利發聲明澄清

行政院黨產會主委林峯正針對革命實踐研究院土地案，23日在立法院答詢時表示，元利實際買到金額是38億，買得比較便宜；元利建設今（24）日發布聲明稿表示，林峯正所稱38億元，是剔除由買方代為負擔的土地增值稅，若加上土增稅是50.15億。

元利建設表示，黨產會早在106 年8月30日聽證會已經調查元利取得價格，包括元利直接支付賣方之價金38億，以及代賣方負

擔的土地增值稅11.85億，合計50.15億，取得價格符合當時交易行情。林峯正指該公司實際買到金額為38億元，應有誤會。

元利表示，林峯正所稱的38億元金額，是剔除由買方代為負擔的土地增值稅，在106 年聽證會，經黨產會邀請列席的台北市稅捐稽徵處官員、中華民國不動產估價師公會全聯會理事長說明相關稅捐規定，以及民間交易習慣，均認為由買方負擔的土地增值稅，仍應為土地買賣的對價。

元利表示，元利已完成相關公益負擔，協助政府遷建永建國小捐贈校地並已建築完成招生啟用，元利建設為中華民國法律規定應受保護之對象，相關合法權利亦應受政府正視，元利將在下月8日聽證會中進一步提出相關說明。