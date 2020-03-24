經濟部推「智慧離家警報器」 居家檢疫上下樓也能偵測

經濟部工業局今（24）日表示，因應居家檢疫人數急升，將過去應用於失智長者與學童走失預防的「平安環」改造成「智慧離家警報器」，可克服現行防疫手機GPS水平飄移導致誤報受檢人外出，同時受檢人在大樓上下移動也可以被偵測。產品已獲新加坡等國家採購。

防堵新冠肺炎疫情，19日凌晨起所有入境我國者，一律須居家檢疫14天。各縣市居家檢疫人數急遽攀升，部分縣市甚至突破5,000人，地方政府關懷人員負荷容量趨近飽和。

經濟部工業局表示，為有效協助地方政府落實民眾居家檢疫管理，經濟部、地方政府與產業界合作，試煉智慧防疫新科技「智慧離家警報器」，近日將於雲林縣、屏東縣率先導入。

經濟部工業局說明，智慧時尚公司原先發展應用於失智長者與學童走失預防的服務方案（平安環），現在為提升地方政府居家檢疫治理能量，衍生應用在「智慧離家警報器」，可以克服現行防疫手機GPS水平飄移導致誤報受檢人外出，避免村里長白跑一趟，同時受檢人在大樓上下移動也可以被偵測。

智慧時尚公司協助地方政府監控居家檢疫，率先在雲林縣斗南鎮公所推展「智慧離家警報器」。離家警報器安裝的流程與現行手機監控一樣，村里幹事只要在居家門口將設備交給受檢者，由受檢者將感測器在家中插電，並佩戴具備動作感測的智慧科技「平安環」（智慧離家警報器），整套設備安裝只要5至10 分鐘，受檢人若超過2分鐘沒配戴也會發出警報。

「智慧離家警報器」源自於經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」、屏東縣政府與智慧時尚公司在屏東竹田樂智園區，協助預防失智長輩在社區走失的服務方案，歷經兩年時間實地試驗。

經濟部工業局表示，「智慧離家警報器」現擴散應用於居家檢疫，除了將於雲林、屏東率先導入，並已獲得新加坡等國家採購。在雲林、屏東導入成功後，將持續推薦至中央流行疫情指揮中心與各縣市政府，提升居家防疫治理效率。