嚴防居家檢疫趴趴走 「智慧離家警報器」新加坡也採購

防堵新冠肺炎疫情，3月19日凌晨起所有入境台灣者，一律須居家檢疫14天。各縣市居家檢疫人數急遽攀升，部分縣市甚至突破5,000人，地方政府關懷人員負荷容量趨近飽和，為有效協助地方政府落實民眾居家檢疫管理，經濟部、地方政府與產業界合作試煉智慧防疫新科技-智慧離家警報器，近日將於雲林縣、屏東縣率先導入。

經濟部工業局指出，「智慧離家警報器」是智慧時尚公司原先發展應用於失智長者與學童走失預防的服務方案（平安環），現在為提升地方政府居家檢疫治理能量，衍生應用在「智慧離家警報器」，可以克服現行防疫手機GPS水平飄移導致誤報受檢人外出，避免村里長白跑一趟，同時受檢人在大樓上下移動也可以被偵測。

經濟部工業局表示，智慧時尚公司協助地方政府監控居家檢疫，率先在雲林縣斗南鎮公所推展「智慧離家警報器」。

離家警報器安裝的流程與現行手機監控一樣，村里幹事只要在居家門口將設備交給受檢者，由受檢者將感測器在家中插電，並佩戴具備動作感測的智慧科技「平安環」（智慧離家警報器），整套設備安裝只要5~10 分鐘，受檢人若超過2分鐘沒配戴也會發出警報。

「智慧離家警報器」現在擴散應用於居家檢疫，除了將於雲林、屏東率先導入，並已獲得新加坡等國家採購。

經濟部工業局表示，「智慧離家警報器」在雲林、屏東導入成功後，將持續推薦至中央流行疫情指揮中心與各縣市政府，提升居家防疫治理效率。