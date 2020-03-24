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3月批發、零售、餐飲 恐蒸發824億

聯合報 / 記者黃有容／台北報導
經濟部統計處表示，二月零售業與餐飲業表現都比上個月預期差，免稅店、團膳外燴、百貨業皆損失慘重。 圖／聯合報系資料照片
經濟部統計處表示，二月零售業與餐飲業表現都比上個月預期差，免稅店、團膳外燴、百貨業皆損失慘重。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情二月對產業衝擊比預期嚴重，經濟部統計處表示，二月零售業餐飲業表現都比上個月預期差，免稅店、團膳外燴、百貨業皆損失慘重，批發業則因防疫用品、汽機車成長而稍微拉回損失幅度。據業者意見統計，零售、餐飲兩內需產業三月恐蒸發四三四點二億元，批發業營業額則預期減少三九○點七億元。

經濟部統計，餐飲業二月營收五八四億元，年減百分之十七，創ＳＡＲＳ以來最大減幅。零售業二月也低於預期，出現負成長。經濟部統計處副處長王淑娟表示，業者評估，二月零售業共受疫情影響營業額二五二億元、九個百分點；餐飲業則影響八十七億元、拉低十二點四個百分點。

批發業較上月預期表現好，二月營業額年增百分之十五點九，王淑娟說，由於二月主要是海外生產受影響，製造業和出口情勢沒受到太大衝擊，受疫情影響約三二七點八億元、五個百分點。

據統計處對業者調查結果評估，三月疫情影響規模加劇，零售業恐蒸發二九九點七億元，拉低十個百分點；餐飲業預估少一三四點五億元，嚴重影響廿點五個百分點；批發業則損失三九○點七億元，拉低四點七個百分點，三業恐怕都將呈負成長。

綜觀今年前兩月，減幅最高的是其他綜合商品零售業，因出入境旅客大幅減少免稅店業績，年減超過兩成，三月還要更慘；其次為外燴及團膳承包業，因疫情影響學校延後開學及大量航班停飛，導致營收年減百分之十六點二。

王淑娟認為，隨著學校開學，三月減幅應會縮小；另外，百貨業前兩月業績年減百分之三點二，三月恐怕衝擊會更大，預估減少六十一億元。

前兩月表現最好的則是超級市場，年增達百分之十五點一，王淑娟指出，包括疫情增加民眾買食材回家自煮、二月有衛生紙囤積潮，都是成長原因；汽機車也大增一成四，除了新車款受歡迎外，業者也表示和疫情帶動私人交通工具有關；宅經濟帶動電商年增百分之十二點九，據業者評估，三月營業額還會再增十至十五億元。

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