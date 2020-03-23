因應疫情 研訓院長黃崇哲建議發乙類建設公債

台灣金融研訓院院長黃崇哲23日表示，因應新冠肺炎疫情對國內經濟的衝擊，政府應該發行支應自償性建設資金所需的乙類中央政府建設公債，並將資金運用在醫療、防災、水電等領域。

黃崇哲說，中央政府建設公債分成甲類與乙類，甲類旨在支應非自償性的建設資金；乙類則在支應自償性的建設資金，自償性建設意指，這項建設自己會產生收益，通常來自國人付錢購買服務，而其產生的收益，可用來支付發債的本息。

新冠肺炎疫情帶來龐大衝擊，黃崇哲說，這次已經很難單用貨幣政策救市，各國寬鬆性貨幣政策實施已久，多次嘗試縮表卻少有成就，貨幣政策發揮作用的空間變小，而且已經顯得疲乏。

與此同時，擴張性的財政政策與產業結構改革，應該扮演更積極的角色。 國內利率走低、通膨可控，善用剩餘儲蓄將是可行對策。

擴張性財政工具當中，乙類建設公債具備最低利率保證，及公共建設鎖定功能，值此全球利率走低，利差消失之際， 可將之做為把國內資金導入到自償性建設的媒介，進而強化我國醫療防護與防疫體系。

黃崇哲說，中央政府過去都發甲類建設公債，乙類付之闕如，主因乙類需標明建設的項目、證明其自償性，且須由政府各部會提出，對各部會來講，辦理成本變高了，且須承擔單一計畫的成敗；相較下，甲類建設公債直接由國庫撥補支應，比較省事。

這種多一事不如少一事的心態，沒法讓政府舉債與計畫效率連結在一起。

黃崇哲說，在台灣的民主監督機制下，不論是第三航廈、水庫抗震提升與漏水改善、醫療設施改建更新等，這些具備服務量大，服務費有提升空間的基礎建設，都是極佳的乙類建設公債發行標的。

若能利用乙類公債的發行來讓海外資金回台駐留，避免其留在國外貶值或遭坑殺，進而在國際製造業生產鏈重組過程，讓台灣擁有更好的基礎建設，將是台灣再起的重要契機。