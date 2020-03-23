疫情衝擊！經濟部估3月批發零售餐飲營業額將減824億元

經濟部今（23）日表示，新冠肺炎疫情對內需衝擊逐步擴大，經濟部調查批發零售及餐飲業，估計3月因疫情而淨減少營業額進一步擴大達824.9億元，3月批發零售及餐飲業營業年增率額將全面轉呈負成長，餐飲業營業額更因人們減少出門用餐，致減幅達兩位數。

經濟部統計處今日發布2月批發零售及餐飲業營業額統計。其中被視為內需指標的零售業及餐飲業，今年前2月零售業營業額為6,323億元，年增0.5%；前二月餐飲業營業額為1415億元，年增0.5%，為近17年來同期最低增幅。

統計處副處長王淑娟分析，大多數零售業和餐飲業皆受疫情影響，其中餐飲業更為明顯，餐館業雖因展店營業額有成長1.6%，疫情降低聚餐需求；外燴及團膳皆因學校延後開學及大量航班停飛致營收大幅滑落。

在零售業方面，她指出，大多數零售業都受衝擊，惟汽機車、電子購物及郵購業、藥妝、以及便利商店、量販、超市皆因民眾採購民生物資而營業額成長。舉例來說，百貨購物人潮減少，今年前二月百貨業營業額年減3.2%，但便利商店則年增5%，超市及量販則因販售生鮮食品及民生用品銷售增溫，分別年增15.1%及10.8%。

她表示，經濟部曾在2月中調查，零售及餐飲2月因疫情淨減少營業額分別為125億及60億元；但實際上，受衝擊較原預估來得大，分別擴大到252億元、87億元。經濟部在3月中調查，預估3月因疫情而淨減少營業額進一步擴大到299.7億、134.5億元。

她進一步分析，批發業與出口連動較大，因今年前二月製造業主要是海外生產受到衝擊，國內生產還可，再加上疫情因素，致民眾想自己開車或騎車，汽機車買氣提升，抵銷部分衝擊，因此批發業衝擊較原先預估縮小，但3月仍預期營業額淨減少390.7億元。

展望未來，王淑娟表示，因疫情持續延燒，不利批發業營收成長，零售業及餐飲業來客數驟減，營收受波及；惟部分百貨公司母親節檔期提早開打，網購及外送盛行，加上政府推出防疫紓困振興措施，可望減緩對內需市場衝擊。

她表示，經濟部調查也顯示，零售業和餐飲業若有架設網路購物平台、加入外送，受到衝擊會較輕微一些些。

經濟部統計處預估，3月零售業營業額呈年減3.9%至6.9%，餐飲業營業額呈年減13.6%至16.6%。批發業營業額呈年減0.1%至3.1%。