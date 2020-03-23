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失業人數達44.3萬 業務緊縮增加

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
主計總處國勢普查處專委陳惠欣表示，受疫情影響的失業人口數字波動，在接下來2個月會更加明顯。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
主計總處國勢普查處專委陳惠欣表示，受疫情影響的失業人口數字波動，在接下來2個月會更加明顯。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「年後轉職潮對比往年較不明顯。」主計總處23日公布，2月失業率為3.70%，失業人數為44.3萬人，其中因季節性或臨時性工作結束而失業者增加3千人，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者增加2千人。2月失業率尚未看出受疫情影響的波動，接下來2個月可能趨勢會比較明顯。

主計總處國勢普查處專委陳惠欣報告，2月就業人數1,152萬3千人，較上月減少1萬3,000人（0.11%）。失業人數44萬3,000人，較上月增加7,000人（1.62%）。非勞動力人數為826萬1,000人，較上月增加1萬2,000人（0.15%）。勞動力參與率為59.16%，較上月下降0.05個百分點。

就業及失業狀況

主計總處表示，2月就業人數為1,152萬3,000人：較上月減少1萬3,000人或0.11%，主因為春節後部分臨時性工作結束所致；較上年同月則增5萬人或0.44%。其中，服務業部門較上月減少6,000人，工業部門及農業部門亦分別減少5,000人及1,000人。

「2月失業人數為44萬3,000人，較上月增加7,000人或1.62%。」主計總處指出，主因春節後部分臨時性工作結束所致，其中因季節性或臨時性工作結束而失業者增加3,000人，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者亦增加2,000人，初次尋職失業者則減少1,000人；與上年同月比較，失業人數持平。

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