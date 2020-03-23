央行超前部署 「放錢」機制將測試操作

中央銀行今（23）日宣布，4月起定期辦理小規模附買回測試操作，被市場視為解決金融機構流動性問題的「超前布署」，為未來銀行可能發生金融危機時的應變機制預作準備。

央行實施附買回操作，代表央行主動對市場釋出資金，央行前一次實施附買回操作的紀錄是在2008年國際金融海嘯時期，當時曾對市場放出784億元資金，解救市場的流動性危機。

央行指出，為提升央行公開市場操作彈性及確保央行各項操作工具的完備性，將自4月起定期辦理小規模附買回測試操作。

央行指出，公開市場操作機制原已具備附買回操作工具，包括一般附買回與擴大附買回操作，其中擴大附買回操作為2008年9月為因應全球金融危機，增加特殊情況下的操作機制，擴增操作對象及延長附買回期限，使操作機制更具彈性，央行辦理本項測試操作的考量因素如下：

(一)提升公開市場操作彈性，有效因應市場不確定性

目前銀行體系資金充裕，央行公開市場操作主要以發行定期存單為主；為因應國際市場高度不確定性，必要時，央行可搭配附買回操作，以適度挹注市場流動性，有助維持市場利率水準之平穩。

(二)確保各項操作工具完備性

為確保金融機構操作人員熟悉央行各項操作工具的作業流程，宜定期進行測試操作；如美國Fed與瑞士央行，均定期進行各項公開市場操作工具之小規模測試操作。

央行指出，原則上每年就央行定期存單與公債兩項合格標的，擇期各進行1次測試操作，並視情況調整測試操作頻率；首次測試操作預計於4月下旬辦理，相關操作訊息將另行公告。