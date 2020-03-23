疫情延燒加速台商返台 製造業創近8個月徵才新高。

行政院主計總處今日公布國內2月失業率為3.70%，較1月上升0.06個百分點，較上一年同月下降0.02個百分點。

根據勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，109年2月各公立就業服務機構新登記求職人數總計58416人，較1月增加19.28％，新登記求才人數為99954人，較1月增加18.75％，平均每一位求職者有1.71個工作機會(即求供倍數為1.71倍)。

勞動部勞動力發展署表示，新冠肺炎疫情延燒，導致大陸產線不確定性日益漸增，台商加速轉移產能返台，使製造業徵才傳出捷報，並創下近8個月徵才新高。

考量求才廠商需求，發展署在2月27日至3月26日，為製造業量身打造，於台灣就業通網站辦理線上就業博覽會，截至3月19日止，已累計有7809個新增的工作機會參加本次活動。

2月「製造業」新登記求才人數為44,122人，相較於上個月成長幅度增加35.38％；較上年同月成長18.77％。其中大立光電與欣興電子等科技大廠分別透過台灣就業通釋出不少職缺，工作內容多為製程設備工程師、操作員及品檢員等；其中大立光電的ERP資訊工程師與產線儲備幹部薪資上看60K，欣興電子的產品工程師、製程技術員及CAM技術師薪資則上看53K至70K。

發展署表示，除了2月27日至3月26日於台灣就業通網站辦理線上就業博覽會之外，4月間於全國各地也陸續辦理小型徵才活動，後續也會規劃其他場次線上就業博覽會，歡迎有求職需求的民眾可以上台灣就業通網站查詢更多訊息，或撥打24小時免付費客服專線0800-777-888。