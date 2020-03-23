紓困活水來了！經濟部：115億內需預算可提前執行

新冠肺炎確診案例連日來都以二位數攀升，衝擊百工百業加劇，經濟部為紓困，加速啟動公共建設及民間投資，根據經濟部今（23）日所提的專題報告指出，預計有115億元的內需採購預算可以加速執行。

經濟部長沈榮津今日於立法院經委會以「經濟部因應嚴重特殊傳染性肺炎，提出簡政便民、加速公共建設及民間投資、協助機場店家紓困、檢討夜市券及規劃振興抵用券等措施」進行專題報告，並備質詢。

經濟部報告中指出，為能加速公共建設投資，提振景氣，經濟部已要求所屬機關、事業機構及直接投資公司，針對2020年及2021年預算項下的工程、財務、勞務等3類採購案件進行全面盤點。期望2020年度内需採購案件可提前在第2季，也就是4月到6月執行；2021年度採購預算可提前於今年執行。

經初步盤點結果，2020年度內需採購預算達2017億元，其中第2季原計畫執行548億元，經檢討可提升至606億元，增加58億元；至於2021年度可提前於今年執行部分，約有57億元。兩項合計，共計有115億元的內需採購預算可加速提前執行。

另外，在民間投資方面，經濟部報告則指出，投資台灣三大方案截至目前已核准406家廠商，預計今年落實金額為3044億元，其中屬內需採購金額為1093億元，包含建廠工程632億元及國內設備採購461億元。此外，還有待審案件約76家，初步預估今年落實金額還可再額外增加552億元。