高雄19家旅宿業放無薪假 波及486名勞工

疫情重創觀光產業，高雄市勞工局統計，目前高雄已經有19家旅遊、旅宿業放無薪假，約有486名勞工無奈被迫放假，不過為了協助勞雇雙方，勞工局推出「充電再出發訓練計畫」，在無薪假的期間，可以參加政府所辦理的，相關職業訓練，針對每一個職業訓練 ，每一個小時政府都會補助150元。

不過，許多勞工都說，不知道未來還有沒有「頭路」，也無心參加職業訓練，一方面也開始準備要找新的工作。

高雄市勞工局指出，截到3月20日為止，高雄市因各種景氣因素通報，且仍實施減班休息的事業單位共21家，勞工計506名。其中，有19家是受到武漢肺炎疫情影響，486名勞工受到波及，包含旅遊業、旅宿業、製造業及批發零售業。

高雄市有部分商旅為節省人事支出，乾脆只營業周四到周日，周一到周三不接客人。

勞工局說，無薪假規範部分，事業單位必須依勞動部「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」經勞資雙方合意實施減班休息措施，且減班休息期間，原約定按月計酬的全時勞工，每月給付工資仍不得低於基本工資。

勞工局說，即使雇主沒有通報，勞工可直接向地方勞工行政主管機關反映，經勞工局法遵訪視事業單位業經勞雇雙方協議，並符合基本工資等相關規範者，將直接列入勞雇雙方協商減少工時名單並依規定通報勞動部，不影響勞工適用「充電再出發訓練計畫」及「安心就業計畫」之權益。

局長王秋冬表達勞工局將全力協助勞雇雙方申辦「充電再出發訓練計畫」，讓勞工充分利用暫時減少工時參加訓練課程，提升技能，每月最高可領到 1萬8960 元的訓練津貼；「安心就業計畫」針對減班休息勞工投保級距與實領工資（最少領基本工資2萬3800元）間的差額，補助 50%，每月最多可領到 1萬1000元。