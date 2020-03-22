產油國削價戰起！ 汽油連四跌 明起降1.3元

沙、俄兩大產油國宣布削價戰開打、美國新冠肺炎疫情升溫，導致國際原油價格持續下跌，中油自明（23）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調降1.3元及1.5元，連續四周調降。調整後92無鉛汽油每公升19元、95無鉛汽油每公升20.5元、98無鉛汽油每公升22.5元、超級柴油每公升16.2元。

92無鉛汽油跌破20元，回顧歷史油價，2016年1月由於美國結束對伊朗制裁，國際油價因伊朗恢復產油而下跌，當時92無鉛汽油長達兩個月每公升低於20元，當時92無鉛汽油每公升曾低至18.3元。

中油表示，本週受沙、俄等主要產油國宣布4月起削價增產、COVID-19疫情在美國開始大流行等因素影響，帶動國際原油價格下跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶28.01美元，較前週33.66美元下跌5.65美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.187元，國內油價依公式計算跌幅為13.02％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調降1.3元及1.5元，足額調整。

中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕對沒有「漲多跌少」或「只漲不跌」。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此也呼籲消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油。