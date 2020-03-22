中油：明起油價降1.3元 92無鉛每公升19元

台灣中油公司自明（23）日凌晨零時起汽、柴油價格，每公升各調降1.3元及1.5元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升19.0元、95無鉛汽油每公升20.5元、98無鉛汽油每公升22.5元、超級柴油每公升16.2元。

中油表示，本周受沙、俄等主要產油國宣布4月起削價增產、新冠肺炎疫情在美國開始大流行等因素影響，帶動國際原油價格下跌。本周調價指標7D3B週均價為每桶28.01美元，較前周33.66美元下跌5.65美元。

新台幣兌美元匯率貶值0.187元，國內油價依公式計算跌幅為13.02％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調降1.3元及1.5元，足額調整。

前次92無鉛汽油價格低於19元為2002年9月27日18.5元；98無鉛汽油前次低點則是在2004年1月7日當時為22.3元。