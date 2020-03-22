500個感測器布陣揪違規 苗栗2石化廠各罰10萬元

苗栗縣政府環保局列管汙染熱區設置500個空氣品質微型感測器，根據監測資料大數據分析，今年3月16日、17日鎖定苗栗市、頭份市2家石化工廠首次出擊，稽查發現違規未依固定汙染源操作許可證登載事項運作，環保局決定裁處各10萬元罰鍰，並命業者限期改善。

環保局進一步指出，頭份市工廠違規項目是自行增設蒸餾塔製程，未納入許可證登載，且有實際操作；苗栗市工廠違規是防制設備洗滌塔的洗滌液酸鹼度（PH值）未符合許可核定範圍，煙道排放尾氣度178ppm，超過管制標準150ppm。

環保署、苗栗縣政府環保局2018年合辦布建200點空氣品質微型感測器，監測總懸浮微粒（PM10）、細懸浮微粒（PM2.5）、溫度及濕度，去年再爭取擴大布點及增加監測揮發性有機物（VOC）項目，汙染熱區500個感測器今年到位監測，透過大數據分析掌握空氣品質。

苗栗環境背景VOC濃度2到8ppm，如超過12ppm，環保局列入觀察並統計，環保署16日、17日指揮各縣市稽查，環保局選定2家工廠周邊感測器發生頻繁12到45.3ppm的高值，稽查製程設備、操作參數等許可項目，及汙染物是否異常洩漏等，結果2家都違規，將依違反空氣汙染防制法告發處分各10萬元，要求限期改善。