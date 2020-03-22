台中市場租金八折六都吊車尾 市府：九成七自治會滿意

台灣近日新冠疫情也不斷加溫，確定病例驟升，市議員鄭功進指出，傳統市場的買氣業績至少掉四成，每天的營業額根本連租金都不夠付。台中市政府經發局推出紓困措施，針對公有市場租金僅打八折，淪為六都之末，攤商無感。

市府經發局指出，調查「市場攤商租金8折」滿意度，34個公有市場，22個市場自治會表示「非常滿意」11個表示「滿意」另8處攤販集中區中，有2處表示「非常滿意」6處「滿意」公有民營市場則大致滿意。

鄭功進強調，相較台北市、高雄市都有公有市場有感的五折租金補貼，既然依照經濟部市集名攤評核標準，台中市在全國各公有市場的表現高居第一，盧市長應該體恤基層攤商，提出有感的市場減租優惠，共體時艱。

鄭功進表示，很多攤商私下抱怨，光口罩及消毒作業的成本上升，加上近日的業績直直落，希望市政府，至少也能比照台南打到七折。

鄭功進強調，各公民有市場的表現是台中人的驕傲，更應該好好被保護與發展。例如台中第三市場，面臨水利局的汙水下水道接管工程，建議應從優考量市場攤商，基於配合重大公共工程建設，給予免租優惠。