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外媒指CPTPP可望納入台灣 經濟部：持續爭取支持
《日經新聞》報導，日本將推動全新的「跨太平洋夥伴」（TPP）計畫，可望將台灣納入此貿易協定組織。對此經濟部次長王美花低調回應，目前尚未收到任何來自日本官方消息，仍需進一步了解，不便回應，不過台灣一直以來透過各種管道積極爭取加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），以提升產業競爭力，這是不變的目標。
由於國際經貿涉及多重議題，王美花表示，在收到確切消息前無法回應，仍需進一步確認外媒報導說法。
目前CPTPP會員國包括日本、澳洲、汶萊等11國，人口近五億，大於歐盟地區，GDP占全球一成三，占台灣貿易比重二成五，重要性不容忽視。
官員表示，爭取加入CPTPP對國內產業發展將有不少利多，包括可加速吸引外資來台投資、減緩產業外移等，進一步促使產業升級。
經濟部表示，台灣向來積極爭取加入CPTPP。據了解，為爭取支持，我國積極布局，深化與日本的夥伴關係，像是去年立法院修法修正「海關進口稅則」部分稅則，調降日本山藥、清酒等產品關稅。
而外交部今年2月也曾表示，在美中貿易戰、新冠肺炎疫情蔓延等國際經貿環境變化下，將持續在分散市場、平衡布局產業鏈等兩大方向努力，由於CPTPP有進一步擴大的動能，外交部將把握機會，配合整體氛圍和他國申請加入情況，在CPTPP開放新成員加入時，採取必要作為，預料今年會有具體進展。
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