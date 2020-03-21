為企業轉型注動能 貿協、微軟與AIT啟動AI台中加油站

面對國內企業面臨世代交替關鍵時期以及數位轉型等刻不容緩議題，外貿協會、台灣微軟與美國在台協會繼去年12月首度攜手於台北開辦「AI加油站」高階培訓課程，大獲企業好評，今年再度聯手，於貿協台中辦事處舉辦「AI加油站」。

共有來自中部地區共23家企業34位學員參加，台中辦事處並邀請台中市進出口公會王連應理事長、台灣手工具工業同業公會黃武勝副理事長到場共襄盛舉。貿協董事長黃志芳表示，這波疫情對企業經營影響很大，數位轉型快的公司，更有能力因應疫情挑戰。

每個公司都應視自己為數位公司，未來的趨勢將是產業AI化、AI產業化，而在發展至AI之前，企業必須先數位轉型。特別是經過這波疫情的考驗，世界將會大大不同，產業營運的方式必定也將翻轉。期盼通過這一天的腦力激盪，大家共同攜手「轉骨」。

AI 研發中心執行長張仁炯表示，科技及網路對於年輕人來說是家常便飯，所以公司的營運、行銷及設計模式必須思考是為了哪個世代？現在做的決定是為了現在還是未來？企業一二代對科技的運用認知往往不同，也造成企業轉型不易，而過去數波的轉型中台灣企業已錯過一些機會，這一波的數位科技，台灣中小企業必須好好把握。

台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成跟大家分享微軟如何由軟體公司，轉型為不以研發及技術為主、而以顧客需求為本，同時強調創新的公司，微軟的成功轉型讓微軟成為市值最高的公司之一。

AI研發中心副總經理呂文榮則以深入淺出方式介紹AI的三大基石，資料、雲+邊緣運算、演算法，以及數位化過程要注意之資安問題。

人工智慧不只存在實驗室，而是存在我們的週遭，每個人的生活都和AI密切結合。課程中也由實際範例討論人工智慧及智慧製造等議題。課程最後安排交流時間，透過對談帶給與會業者不同的思維，進而促成轉型的契機。