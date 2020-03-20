大陸停工！2月海外生產比摔至40.7% 近15年新低

疫情阻礙中國大陸生產端運作，經濟部公布2月外銷訂單海外生產比，下探40.7%，為近15年同月最低，也是台商西進以來最低值；此外，單月減幅高達8.1個百分點，也是有史以來的最大降幅。

經濟部統計處長黃于玲表示，因疫情導致大陸生產受限，再加上部分廠商將訂單移轉至台灣生產，使得2月訂單海外生產比，以史上最快的速度急遽下降至40.7%，可謂台商西進以來最低。不過，黃于玲也說，隨3月起大陸逐漸復工，下個月海外生產比可能反彈。

黃于玲指出，根據外銷訂單金額及海外生產比，可以反推國、內外生產的金額。累計前二月海外生產金額288.8億美元，年減16.6%，主要為大陸生產端減少；而國內生產金額351.1億美元，則成長1%，也呼應到部分大陸產能移回台灣，以及零星台廠接到急單等趨勢。

黃于玲補充，根據1,585家受查廠商，其中有一成的業者表示，因應疫情，將大陸產能移回國內。

經濟部說明，外銷訂單統計包括業者接單後，在國內生產及交由海外生產者，因此接到訂單後，未必全經由我國海關出口；疫情衝擊大陸生產，今年2月訂單金額中僅剩40.7%在海外生產，月減、年減幅度均高達8.1個百分點，同創史上最大減幅。