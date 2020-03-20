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2月外銷訂單年減0.8% 工作日數多五天仍負成長

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導
經濟部今（20）日公布2月外銷訂單金額為286.8億美元，年減0.8%，大幅不如預期。累計前二月的外銷訂單金額為639.8億美元，年減7.8%。圖／經濟部提供
經濟部今（20）日公布2月外銷訂單金額為286.8億美元，年減0.8%，大幅不如預期。累計前二月的外銷訂單金額為639.8億美元，年減7.8%。圖／經濟部提供

疫情衝擊擴大，經濟部今（20）日公布2月外銷訂單金額為286.8億美元，年減0.8%，大幅不如預期。累計前二月的外銷訂單金額為639.8億美元，年減7.8%。預估第1季年減9.7%至年減8.3%，若歐美疫情加劇，則可能使數據更不樂觀。

由於年節座落不同月分，今年2月的工作天數足足比去年多了五日，即便受疫情衝擊，經濟部原先仍預估2月外銷訂單正成長，年增幅度約為9.7%至14.9%，落差甚大。

統計處長黃于玲說明，當時2月的受查廠商未預料到疫情發展擴大，隨疫情升溫，中國大陸相關防疫措施影響業者產能、供應鏈及物流，據統計，2月受疫情衝擊的外銷訂單金額將近50億美元，規模高於原先預估的30億至35億美元，以致實際數據不如預期。

黃于玲指出，今年前二月主要接單貨品均受疫情衝擊，其中，高達九成比重在大陸生產的資通訊產品接單為受創最嚴峻，由於大陸供應鏈生產端受到衝擊，影響接單動能，包括筆電、手機及伺服器訂單減少，累計1至2月的接單金額年減高達19.6%。

黃于玲說，2月訂單很明顯因生產端受阻，包含人員調度、缺工缺料、貨運等影響；但隨大陸廠商復工，3月供應鏈生產端的問題相對比2月緩和，接單動能可望回復。

不過，黃于玲也指出，3月疫情已波及到歐美消費端市場，除了最直接衝擊到通訊、資訊產品等終端產品，也連帶會使相關中間財投入、上游零組件訂單減少；也就是說，不論生產端、消費端，資通訊產品都是最大苦主。

展望未來，經考量新冠肺炎疫情影響後，經濟部預估3月外銷訂單金額為335億至350億美元，年減13.2%至年減9.3%；今年第1季外銷訂單金額估為975億至990億美元，年減9.7%至年減8.3%。

黃于玲分析，疫情快速蔓延全球，對生產、投資及終端產品需求造成影響，加上國際油價急遽下跌，全球經濟前景不確定性升高，恐持續抑低訂單成長動能，後續發展極須密切關注。

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