論股東會召集程序的瑕疵

股東會原則上由董事會召集，然而，公司法對於股東會召集之地點與時間並無明文規定，這是否意味董事會可隨意訂定？舉例來說，若某公司董事會將股東會之地點訂在玉山主峰山頂，或是將會議時間訂為上午六點，是否符合公司法？對於董事會所決策的股東會召開地點，公司法之主管機關：經濟部早於1968年即作出函釋表示：「公司股東會舉行地點，公司法並無規定…惟公司股東會為公司最高決策機構，自應使全體股東皆有參與審議機會…」，此亦為司法實務見解所肯認。

為使公司有時間整理股東名簿以確認股東會召集通知的寄發對象，公司法規定：「於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內」，公開發行公司的股東不得聲請變更股東名簿，此即閉鎖期間之規定；至於公司召開股東會之日期，似乎僅要往前推算，符合寄發開會通知之法定期間，即不違反公司法之規定。若是如此，則公司可能刻為選定股東會日期，使特定股東無法出席股東會。例如：2015年日月光公司公開收購矽品公司24.99%之股權，矽品公司隨即宣布與鴻海公司換股結盟，並於同年10月15日舉行股東臨時會，該次會議之閉鎖期間自9月16日起，落在日月光公司公開收購期間屆滿日以前，使日月光公司縱成功取得一定股權，亦無法於矽品公司該次股東臨時會行使表決權。又如：大聯大公司於去年底公告公開收購文曄公司29.9%之股權，收購期間至今年1月30日屆滿。然文曄公司於今年1月2日公告，董事會決議於3月27日召開股東常會，此次會議之閉鎖期間自1月28日起。與上述日月光案相同，公開收購成功的大聯大公司受限於閉鎖期間規定，無法於文曄公司今年股東常會行使表決權。上述二例中，召開股東會之公司「明知」公開收購尚在進行中，卻訂定股東會日期使閉鎖期間之始日早於公開收購期間屆滿日，而使公開收購人無法於該次股東會行使表決權，形式上似乎符合公司法，但由實質觀之未必合法。

大聯大公司已於2月初順利完成交割，取得文曄公司29.9%之股權，成為文曄公司持股比例最高之單一最大股東，但因文曄公司將股東會訂於3月27日，使大聯大公司取得股份日落於此次會議之閉鎖期間，無法於此次股東會行使表決權；能夠行使表決權的，僅有在停過日之前持有文曄公司股權的股東（不論在公開收購期間有無應賣），如此一來，造成有顯著利害關係的實質股東（大聯大公司）被擋在股東會門外，表決權被剝奪，無法主張自己的權益。

上述二例，若被認定係阻撓或妨礙股東行使股東權利，依前述實務見解之意旨可推知，該次股東會之召集程序恐有違法之嫌。遭刻意排除之股東如何救濟？如以法律的形式規定來看，被排除股東固然可依公司法第189條以股東會召集程序違法為由，提起撤銷股東會決議之訴；或以該次會議遭刻意排除參與，違反股東平等原則，提起確認股東會決議無效之訴。然而，訴訟曠日費時，以先前幾則股東因所提名之董事候選人遭不法排除，進而提起訴訟救濟之案例觀之，被害股東最後雖獲得勝訴終局判決，但訴訟直至定讞已近三年，違法選任之董事任期已近屆滿，股東所取得之勝訴判決又有何意義？若有瑕疵之股東會涉及現金增資、私募等議案，縱股東主張該次股東會召集程序違法而起訴，並於數年後獲得撤銷決議或確認決議無效之勝訴判決，但公司之增資、私募案早已完成，新股東已被引進，能否認定這些增資、私募無效？若可，恐對已存在的法律秩序造成重大破壞；若否，則獲得勝訴又有何用？凡此均益加證明現行「事後救濟」對於權益受害股東保障不足。

為保障股東權益、強化公司治理，除應對不合時宜之閉鎖期間儘速修法外，實應加強事前救濟的措施，例如：藉由假處分的聲請，由法院准為定暫時狀態之處分，使遭刻意排除股東可行使表決權。此外，由於所有上市櫃公司均與證交所、櫃買中心訂有上市櫃契約而受規範，所以亦可責成證交所、櫃買中心對股東會召集程序應保障股東權益方面，嚴加規範，才能有效匡正此等不符股東權益及公司治理的做法。

最後，文曄公司的股東們（包含之前業已應賣而將大部分股權賣出的股東們），其實也可以無待主管機關的作為，基於股東行動主義之精神，親自或透過電子投票的方式，積極參與股東會，以表決權落實公司治理並維護股東權益。