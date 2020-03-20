經濟部再准七案中小企業 三大方案總投資額達9,200億

經濟部今（20）日召開中小企業投資審查，再通過七家中小企業擴大投資超過30億元，包括彰格工業、長岡機電、高全存企業、薪鋐公司、永覲工業、昱陽工業及紳岱企業。累計通過176家中小企業投資約814億元，帶來7,487個本國就業機會。

經濟部指出，合計投資台灣三大方案已帶動406家企業投資約9,217億元，預估創造76,027個本國就業機會。後續尚有70家企業排隊待審。

彰格工業由於現有廠房產能達到飽和，預計在彰化鹿港鎮投入逾3億元，新建自動化廠房，以自動機械製程代替勞力密集的人力需求，預計可為大彰化地區帶來20個本國工作機會。

長岡機電為提升設計能量與擴大產出，預計投入近2億元，招募31名本國員工，在桃園市龜山區新建廠房，納入智慧生產技術元素，升級硬體設備，減低依賴人工製造及進出料管控。

高全存企業將斥資近2億元在高雄市大寮區新建廠房，建構高效率高品質整線自動排程及生產資訊可視化的生產線，將可創造20個本國工作機會。

薪鋐公司為因應轉單效應帶來的商機，將斥資逾1億元，增聘八名本國人才，在台南新吉工業區擴增新廠，並逐年添購自動化設備，把握全球供應鏈重新洗牌的良機，帶動下游產業蓬勃發展。

永覲工業，計劃在高雄市小港區投資逾5億元新建廠房，增加自動化爐石生產線、全設備聯網與及即時監控系統，生產新一代高爐石粉及環保混合水泥，提高綠色環保建材產量，擴大循環材料之使用，將創造30個本國就業機會。

昱陽工業由於近年營收持續穩健成長，再加上美中貿易戰轉單效益，產線運能逐漸吃緊，因應未來需求增加，斥資近5億元於彰化鹿港鎮新建現代化廠房，引入一條龍智慧化生產設備，晉級為高效率AI智慧型工廠，可帶來36個本國工作機會。

紳岱企業為滿足更多元市場及客戶的需求，斥資近12億元在彰化鹿港彰濱工業區新增廠房，建置全新油槽、管路及設備機台，並引入智慧化感測技術，提升產品管理效率。預計初期將優先提供30個工作機會給本國勞工，持續擴大台灣及海外主要市場的市占率，穩固第一線優質國際企業的形象。