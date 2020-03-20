疫情衝擊　經濟部估3月外銷訂單再減近40億元

經濟部今公布2月外銷訂單，受到新冠肺炎疫情影響，二月外銷訂單金額為286.8億美元，年減0.8%；累計一到二月外銷訂單金額639.8億美元，年減7.8%。經濟部預估，三月預估訂單減少37億至42億美元，尤其資通訊產品會減少高達65%最多。但海外生產比創15年來新低，顯示台灣有受惠於轉單效應。

經濟部表示，因新冠肺炎疫情升溫，中國大陸防疫措施影響業者產能、供應鏈及物流，2月外銷訂單286.8億美元，月減18.8%、年減0.8%；累計一到二月為639.8億美元，年減7.8%。

各貨品均受新冠肺炎疫情影響，其中資訊通信產品因筆電、手機及伺服器接單減少，年減19.6%；電子產品因半導體高階製程具競爭優勢，加上5G通訊等新興科技應用對電子零組件需求增加，帶動訂單成長，年增7.7%；光學器材因面板價格仍低於上年同期，加上疫情影響部分業者在中國大陸生產線停工，及背光模組接單減少，導致年減17%。

傳統貨品方面，由於中國大陸延後開工，市場需求偏弱，加上塑化產品價格低於去年同期，接單均呈負成長，其中基本金屬年減5.5%、塑橡膠製品年減11.7%、化學品年減13.8%、機械年減1.9%。

值得留意的是，過去廠商海外生產地多以中國大陸為主，但受到新冠肺炎影響，海外生產比下降至40.7%，創2006年6月以來最低比重。經濟部表示，海外生產比下降非常快，顯示廠商有把部分產能移回台灣，國內有接到急單與轉單，外銷訂單金額二月國內生產年增14.8%，出口二月也有兩成成長，情況是吻合的。

針對3月份，經濟部表示，二月訂單明顯是生產端衝擊，缺工、缺料與貨運影響，三月份因大陸廠商復工，生產端產能有恢復，但疫情在歐美快速蔓延，這段期間廠商是否有遞延下單狀況，影響到消費端。

經濟部估計，三月訂單估減少37億至42億元，其中以資通產品是重災區，約佔三月訂單減少金額的65%，其次是塑橡膠製品，約佔三月訂單減少金額的6.1%；三月外銷訂單金額約為335億至350億美元，年減9.3%到13.2%；第一季外銷訂單約975億元至990億美元，季減27%至28.1%，年減8.3%至9.7%。

經濟部強調，目前新冠肺炎疫情蔓延全球，對生產、投資及終端產品需求造成影響，加以國際油價下跌，全球經濟前景不確定性升高，將抑低訂單成長動能，後續發展亟須密切關注。