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疫情燒不停 勞工相關權益全部看這裡

經濟日報 / 記者陳素玲／即時報導

因應「嚴重特殊傳染性肺炎」（COVID-19；簡稱新冠肺炎疫情對產業、就業市場及勞工權益造成的影響與衝擊，勞動部啟動各項措施，協助勞工與企業共度難關；為利勞工與企業獲取相關資訊，勞動部勞動力發展署於官網建置「勞動部因應疫情協助專區」，且依不同對象分別提供所需協助資訊。

為讓勞工與企業更便捷及快速取得相關紓困振興措施的資訊，發展署於官網建置「勞動部因應疫情協助專區」，專區內用淺顯易懂的圖卡說明提供的協助措施、申請流程、申請條件與方式、Q&A等，內容包含「充電再出發訓練計畫」、「失業給付」、「擴大補助企業推動工作與生活平衡措施」等各項方案或措施，且將隨時滾動增加及調整。

發展署表示，紓困振興措施相關計畫多已經準備就緒，至於外界關心將於3月底實施的「安心就業計畫」及「擴大創業鳳凰貸款對象及提供還款緩衝優惠措施」相關申請條件與方式，也將在專區內提供相關資訊，後續勞動部也將持續因應疫情變化制定新協助措施，並隨時滾動調整，提供適切的協助措施，陪伴勞工與企業度過這波衝擊。

勞動部表示，民眾可至「勞動部勞動力發展署」網及所屬五分署、技檢中心等網站查詢相關資訊或撥打台灣就業通免付費客服專線0800-777-888洽詢。

勞動部 疫情 肺炎 新冠肺炎

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