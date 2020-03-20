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股災之後 中信：多觀察航空與飯店股是否落底

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

隨著新冠肺炎疫情蔓延到全球，市場恐慌持續升高，全球股市出現拋售行為，股市震盪程度在金融海嘯後前所未見，全球央行聯手採取寬鬆貨幣政策，企圖減緩肺炎疫情對經濟成長的衝擊與安撫投資人的不安，中信銀行建議，在疫情出現可控制契機前，可先以防禦性類股為主，多觀察航空與飯店股表現，待成長預期開始回升後，再轉換至循環成長型類股操作。

根據新冠肺炎疫情發展、過去流行病對經濟及市場影響與全球股市的投資洞察，中信銀行發現，隨著疫情爆發，中國大陸景氣下滑與旅遊、貿易、供應鏈等途徑所產生的負面外溢效應，預期將對第2季產生最大衝擊，甚至影響第3季。

此外，肺炎疫情爆發初期，與人潮流動關聯度最高的亞洲航空與飯店類股即受到嚴重影響，美股尚在持續攀升時，股價早已率先下修10%至15%，可說是第一波疫情受害股。

另一方面，從2003年SARS的經驗也發現，當時全球航空與飯店股，在中國大陸疫情出現高峰後沒多久就率先落底，與影響甚劇的香港股市相比，約提早一個月落底。未來要判斷股市何時觸底，或許可進一步觀察航空與飯店股表現。

自今年3月以來，歐美確診肺炎人數大幅攀升，全球股市出現加速趕底的現象。中信銀行表示，多數指數已回到2016年強力支撐帶，全球股市短線再出現大跌的機率已較一周前更低；其次，部分市場已實行或正在考慮禁止放空政策；第三，中國大陸企業復工、復產如計畫進行中，以及美國緊急加大貨幣寬鬆力道，稍微緩解全球供應鏈斷鏈及金融市場流動性不足風險。

在尚未確認全球疫情轉折是否如期發生在夏天之前，與確診人數的規模以前，中信銀行認為今年第2季全球股票指數將呈震盪打底格局。

2019年全球股市大漲27%，亮眼的報酬率有九成來自本益比膨脹的貢獻，降息環境有助推升股市本益比，但與過去進入熊市環境不同之處在於，利率從未在如此低的水準，除了疫情發展，更令人擔心全球央行應對的政策空間越來越小。

中信銀行表示，在全球疫情到達轉折之前，全球商業信心的負面影響依然存在，公用事業、核心消費等防禦性類股，以及高息低波動股票表現往往會超過循環型類股和價值股，因此建議，待疫情轉折點出現後，成長預期將開始回升，屆時再轉換至循環成長型類股操作不失為一良策。

中信銀行 疫情 航空業

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