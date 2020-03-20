印尼禁止勞工國外工作 勞動部：盡量留用移工

印尼政府宣布今（20）日起禁止勞工輸出，台灣外籍監護工中印尼籍占近八成，未來供給是否出現問題？勞動部表示，外籍監護工除印尼外，還有越南、菲律賓及泰國其他來源國，另外，雇主應盡量期滿續聘現有移工，若真的有聘僱需求，也可承接已在國內等待轉換雇主的移工。

另外台灣已在周二將印尼、越南、菲律賓等移工來源國旅遊疫情提升到第三級，勞動部也同步宣布放寬原有產業移工最長12年、監護工最長14年期限，全部延長三個月，並鼓勵移工暫緩返國休假，若未返國造成機票等損失將給予補償。勞動部表示，如今新增印尼勞工無法來台工作，將視情況再決定是否對已屆期的移工再延長。

截至1月底止，國內外籍移工共71.3萬人，其中產業移工45萬餘人，社福移工26.2萬人。產業移工以越南籍為大宗，達19.1萬餘，其次是菲律賓籍12.6萬人，印尼籍7.4萬人。但是社福移工26.2萬人中，印尼籍就有20.3萬人，約占七成七，菲律賓3.1萬人，越南籍2.8萬。

如今印尼政府禁止勞工出國工作，對國內社福移工，尤其是看護工來源是將造成極大壓力。

勞動部表示，印尼基於保護本國勞工考慮，禁止勞工赴國外工作，可以理解。雖然印尼籍確實是監護工最大來源國，但是菲律賓、越南等來源國並不受影響，國人仍可尋求替代。

此外，既然已知暫時不能新聘印尼移工，雇主應盡量留住現有移工，若萬不得已期滿，或是有轉換需求，可以改用其他來源國，或是承接等待轉換的移工，都是可能的替代方案。

勞動部表示，台灣雖將印尼、越南等國提升旅遊疫情，但並未停止雇主引進移工，亦即經政府核發聘僱許可的雇主，仍可引進移工。但是非常時期各國都有非常手段，為減少人員跨境流動，希望國內雇主優先留住期滿續聘移工，或由國內承接。