油價跌勢不止 汽、柴油下周估調降1.3、1.4元
新冠肺炎從亞洲延燒到歐美，市場擔心全球陷入經濟大衰退，國際油價重挫至SARS以來低點，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各再調降1.3、1.4元。
如依預估，92無鉛汽油每公升19.0元，95無鉛汽油每公升20.5元，98無鉛汽油每公升22.5元，超級柴油每公升16.3元。下周92無鉛汽油每公升將跌破20元。
國際油價又繼續大幅下跌。紐約西德州原油期貨18日收盤重挫24.4%，報每桶20.37美元，過去十天內已累計下跌56%，合約從1983年問世以來最差10日表現，布蘭特原油期貨重挫3.85美元，跌幅13.4%，報每桶24.88美元。
累算至3月19日之7D3B週均價為28.09美元，較上週33.66下跌5.57美元。新台幣兌美元匯率30.313較上週30.124貶值0.189元。實際調整金額將於22日中午12時公告台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。
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