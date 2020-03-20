觀光慘業交通部要救急 業者提每月補助10萬、員工1萬

觀光產業重創，交通部今拋出再加碼100億元補助觀光運輸產業，對搖搖欲墜的旅行社等更將直接補助救命錢，並擴大損失補助。業者盼一家旅行社可以每月補助10萬元、一名員工1萬元。

據了解，林佳龍昨天中午親自致電業者了解現況，聽取業者意見之後，昨緊急提出此方案。雖然主計總處、勞動部等其他部門有些不同意見，像是否應直接補助業者金錢等，但蔡英文總統聽取後十分支持，交通部將研擬方案後推出。

關於交通部的紓困2.0方案，林佳龍部長室指出，旅行社原本用以訓代賑的方式補助，現在也轉變為「要先急救、再談治療」，研議「救命錢、直接發」的方案。

中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁表示，許多旅行社已經撐不住，以台北市租屋為例，一個月至少就要7萬元，他有向林佳龍建議，如果希望旅行社不要倒閉、不要裁員，真的需要擴大補助。建議每家旅行社每個月補助10萬元，另每名員工每月補助1萬元，不知道交通部是否採納。

據了解，交通部目前研議方向為公司規模大小補助金額不同、員工補助是補助給公司或者員工個人還要討論，無雇主的導遊領隊則透過訓練課程補助，執行細節還在討論中，由於昨天才發起緊急方案，一切都還未定案。