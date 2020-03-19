企業因應疫情轉型 勤業眾信三點建議

新冠肺炎疫情衝擊產業鏈，勤業眾信財務諮詢服務總經理范有偉今（19）日提出建議，當疫情造成企業短期營收急遽下滑，並帶來營運不確定性，可善用企業重組機制，由中長期策略規畫角度思考「產品與供應鏈配置」、「投資與資本支出計畫」、「併購與分拆規畫」等三步計畫，創造差異化優勢的機會。

在產品及供應鏈方面，范有偉表示，台灣屬出口導向型經濟體，企業營運模式與中國大陸及世界各地交流頻繁，隨著勞力成本提升、蘋果訂單穩定度不高、關稅上漲的「三重夾擊」，已有部分台商朝精進產品技術、提升附加價值、執行遷移其他生產區域策略。

在投資及長期資本支出計畫方面，范有偉表示，投資計畫與產品與產線區域配置息息相關，制定投資與資本支出計畫時，建議避免高估投資報酬率，或因急於達成目標而單次投入過多資源；實務上而言，較理想的執行方式是充分調查市場並徵詢專業顧問建議，採漸進式分階段執行計畫，並於各階段執行成本與效益評估。

在併購與分拆規畫方面，范有偉表示，本次疫情雖對企業及市場造成劇烈影響，但從企業併購或分拆的角度而言，也創造了難得的「轉型升級」、「去蕪存菁」交易契機，許多原無意願的企業在面臨營運及資金瓶頸時，改變態度願意協商。

范有偉表示，許多價格落差巨大之投資交易，也因企業面臨經營壓力，而可能縮小買賣雙方價格差距；對於長期不具經濟效益或虧損的業務與資產，原本礙於內外部壓力而不積極處理，但在危機下，決策層將更容易達成一致意見。