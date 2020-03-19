首度公開不藏私 資策會科技法律研究所分享我國企業智財調查報告

科技日新月異發展及應用，也顛覆傳統經貿對抗方式，例如自2018年開打至今的美中貿易戰，基本上就是一場智慧財產權的戰爭。而在這個充滿前瞻的數位經濟時代，智慧資本儼然成為企業永續發展的主要靈魂，企業要如何累積、保護、運用內部智慧資本，已經成為提高競爭力的關鍵因素。證交所於去(2019）年底正式將智財評鑑指標納入「公司治理評鑑系統」，今(2020)年初將智慧財產管理規範和相關董事會義務納入「上市上櫃公司治理實務守則」，期盼藉此促進我國上市櫃公司重視智財管理，提昇企業營運能力。

財團法人資訊工業策進會科技法律研究所創意智財中心（以下簡稱資策會科法所創智中心）長年深耕智慧財產領域，為引導國內企業因應智財競爭力趨勢發展，首度公開自2013年到2019年歷年的「企業智慧財產管理現況與需求調查」報告，協助各產業掌握智財現況與需求，進而提高我國整體社會之智慧財產權意識與重視。

資策會科法所創智中心副主任鄒宗萱表示，「企業智慧財產管理現況與需求調查」完整分析我國企業對於智慧財產的認知程度與智財管理現況。根據調查結果顯示，2019年有81%的受訪企業進行智財投資，在投資金額方面，我國企業的智財平均投資金額從2015年的128萬元上升到2019年的273務員，成長超過兩倍；而在智財專責人員的配置方面亦逐年增加，由2015年的78%提高到91%。鄒宗萱指出，目前僅有30%的企業沒有提供智財教育訓練，顯示我國企業對於智財的重視程度與日俱增。

鄒宗萱進一步指出，觀察我國企業內部普遍皆擁有與維護智慧財產權，其中企業擁有商標權狀況高達92%，其次是89%的專利權、59%企業擁有營業秘密、44%企業擁有著作權，可見國內企業已逐漸具備智慧財產權保護觀念，善用智財權保護推動競爭力並已成為趨勢。

完整報告內容可加入台灣智慧財產管理制度（Taiwan Intellectual Property Management System, TIPS）網站會員後詳閱，企業智財管理資訊回饋、調查報告諮詢與建議，可洽資策會科法所洪法律研究員（02）6631-1063，sykou@iii.org.tw。

資策會科技法律研究所官方網站：https://stli.iii.org.tw/

2019年國內企業智財現況調查報告：https://www.tips.org.tw/body.asp?sno=BGCHDC#460