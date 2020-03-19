快訊

美股開盤走低 道瓊工業指數挫跌700點

盡量買！蘇貞昌：公糧庫存90萬噸、衛生紙產能足

首度公開不藏私 資策會科技法律研究所分享我國企業智財調查報告

聯合新聞網 / 台北訊

科技日新月異發展及應用，也顛覆傳統經貿對抗方式，例如自2018年開打至今的美中貿易戰，基本上就是一場智慧財產權的戰爭。而在這個充滿前瞻的數位經濟時代，智慧資本儼然成為企業永續發展的主要靈魂，企業要如何累積、保護、運用內部智慧資本，已經成為提高競爭力的關鍵因素。證交所於去(2019）年底正式將智財評鑑指標納入「公司治理評鑑系統」，今(2020)年初將智慧財產管理規範和相關董事會義務納入「上市上櫃公司治理實務守則」，期盼藉此促進我國上市櫃公司重視智財管理，提昇企業營運能力。

財團法人資訊工業策進會科技法律研究所創意智財中心（以下簡稱資策會科法所創智中心）長年深耕智慧財產領域，為引導國內企業因應智財競爭力趨勢發展，首度公開自2013年到2019年歷年的「企業智慧財產管理現況與需求調查」報告，協助各產業掌握智財現況與需求，進而提高我國整體社會之智慧財產權意識與重視。

資策會科法所創智中心副主任鄒宗萱表示，「企業智慧財產管理現況與需求調查」完整分析我國企業對於智慧財產的認知程度與智財管理現況。根據調查結果顯示，2019年有81%的受訪企業進行智財投資，在投資金額方面，我國企業的智財平均投資金額從2015年的128萬元上升到2019年的273務員，成長超過兩倍；而在智財專責人員的配置方面亦逐年增加，由2015年的78%提高到91%。鄒宗萱指出，目前僅有30%的企業沒有提供智財教育訓練，顯示我國企業對於智財的重視程度與日俱增。

鄒宗萱進一步指出，觀察我國企業內部普遍皆擁有與維護智慧財產權，其中企業擁有商標權狀況高達92%，其次是89%的專利權、59%企業擁有營業秘密、44%企業擁有著作權，可見國內企業已逐漸具備智慧財產權保護觀念，善用智財權保護推動競爭力並已成為趨勢。

完整報告內容可加入台灣智慧財產管理制度（Taiwan Intellectual Property Management System, TIPS）網站會員後詳閱，企業智財管理資訊回饋、調查報告諮詢與建議，可洽資策會科法所洪法律研究員（02）6631-1063，sykou@iii.org.tw。

資策會科技法律研究所官方網站：https://stli.iii.org.tw/

2019年國內企業智財現況調查報告：https://www.tips.org.tw/body.asp?sno=BGCHDC#460

競爭力 資策會

相關新聞

帶國人回家！長榮祭重賞鼓勵空服飛歐美三級疫區

新冠肺炎衝擊航空業，有長榮空服員向本報表示，因為航班陸續取消，已連續十多天沒有上班。然而，歐美等三級疫區航線，因為還有許...

台糖再拚酒精增產 經長：防疫酒精供過於求

國人買不到防疫用的75%酒精，立委關切是否產量不足，經濟部長沈榮津回應「防疫用酒精供過於求」，民眾為何買不到，可能是布點...

不保二 央行下修今年經濟成長率預估至1.92％

新冠肺炎疫情肆虐，全球貿易成長減弱，影響我國經濟成長表現。中央銀行今年第一季理監事會發布最新預測，預期今年經濟成長率為1...

口罩國家隊建功 40天打造90條全新產線

動員百名技術人員的口罩國家隊再度建功，28條成人口罩機在明天全數交機完成，2台兒童口罩機將在下周二前交機。從2月上旬起算...

病毒之戰！台灣產業轉型契機

中華經濟研究院副院長王健全於二月底接受本刊採訪時表示，新冠肺炎對整體經濟影響尚未明朗，但是，台灣整體經濟從去年台商回流後，整體投資率提升至七．五八％，今年估計尚有四．五八％的成長空間，全年GDP預測還是有期待空間。

勞保、勞退擴大緩繳 4月1日起申請

勞動部之前表示將針對無薪假及受衝擊產業，祭出緩繳勞就保費及勞退提撥半年措施，近日適用對象已定案，勞動部採極大化匡列，只排除公部門及強制性社會安全行業，其他行業全數納入緩繳範圍。也就是不只放無薪假企業適用，幾乎57萬企業及200多萬職業工會勞工都可緩繳半年（2-7月）勞保費及勞退金，也就是2月保費可到10月才繳，4月1日起可向勞保局提出申請。

疫情重挫國際油價 下周可能調降1.1元

新冠肺炎從亞洲延燒到歐美，市場擔心全球陷入經濟大衰退，國際油價重挫至SARS以來低點，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各再調降1.1、1.3元。

看到這張表心都涼了 5G換機潮要等明年了

疫情打亂5G換機潮，手機市場急凍。專家剖析背後三大原因，除了延遲復工對新機供應的影響，5G網路建設和套餐資費條件不夠完善，再加上全球經濟緊縮下，降低消費者換機意願，換機潮恐等到明年...

主計總處：今年GDP保2沒問題

新冠肺炎疫情已讓主計總處將台灣今年GDP下修為2.37%，但IHS Markit 17日更下修台灣今年經濟成長率到1%，主計總長朱澤民昨（18）日表示，當初是以疫情影響三個月，若是影響延長到六個月（即7月），則對GDP影響0.6~0.9個百分點，今年將下修到2.2%，「保2」沒問題。

外銀不樂觀：台灣今年GDP難保2

主計處預估台灣台灣今年經濟成長率（ＧＤＰ）可保二，但外銀則沒那麼樂觀，包括ＩＮＧ安智銀行、渣打銀行及澳盛銀行皆認為台灣上半年受新冠肺炎影響最劇烈、經濟前景也更弱化，今年ＧＤＰ難保二，僅剩下百分之一點六到一點九；全球標普評級先前也將台灣ＧＤＰ預測下修至百分之一點九。

百億遺產案 張國煒一審勝訴

長榮集團創辦人張榮發四年前過世，遺囑將遺產全留給二房獨子張國煒，並指定張國煒接任總裁，引起大房不滿；大房三子張國政提確認遺囑無效訴訟。台北地院審理認為，遺囑為張榮發親簽且符合法定要件，遺囑有效，判張國煒勝訴，全案仍可上訴，若判決確定，張國煒可獲逾百億元遺產。

星宇開航55天就停擺 K董啟動三策略應戰

雖然一審遺產案勝訴，但開航才55天的星宇航空昨（18）日宣布三條航線全停，等於營運停擺，接下來星宇航空面臨包括銀行、新機以及增資三大挑戰，董事長張國煒已啟動三策略備戰。

熱門新聞

鐵腕作風 央行降息1碼

航空業大浩劫 謝金河：我有小K的200億不會投資航空業

為何台積電確診不用停班？網中肯點破真相

救經濟下猛藥 央行決議降息1碼注資2000億元

台積電1員工確診新冠肺炎 科學園區廠商防疫升級

疫情升溫衝擊產業 嘉義縣5家246人放無薪假

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。