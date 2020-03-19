台糖再拚酒精增產 經長：防疫酒精供過於求

國人買不到防疫用的75%酒精，立委關切是否產量不足，經濟部長沈榮津回應「防疫用酒精供過於求」，民眾為何買不到，可能是布點要更普及。台糖總經理管道一表示，目前防疫酒精主要是台酒供應，台糖日產量約3萬瓶，希望4月中過後可以達到7萬瓶。

立法院經濟委員會今（19）日審查2020年度台糖公司、中油公司預算，立委廖國棟質詢時，關心外界盛傳酒精產量不足，是否為事實。

台糖董事長陳昭義回應，台糖的防疫酒精是進口之後加工裝瓶，目前還有33萬公升，大約日產3萬瓶，下一批進口酒精4月10日到台灣、15日入庫進行加工。至於台酒，由於有6個酒廠一起生產，一天可以產出20萬瓶，是主要供應者。他強調，酒精不是一次就會用光一瓶，民眾不用囤積也不用恐慌。

此時召委邱議瑩提出，擔憂廖國棟這段質詢若被斷章取義報導，「會變成台糖在這裡承認酒精供應不足，造成大量搶購」，因此特別拜託媒體要報導這段就要完整報導，不要去頭去尾。

沈榮津也接著回應，目前掌握防疫用酒精是「供過於求」，重點是布點要普及，已有向台酒建議。

管道一會後受訪時指出，除了4月將進貨的1000公秉的酒精，已經再向供應商訂1000公秉的酒精。他表示，現還有33萬公升進口就經存貨，希望一直生產到新一批酒精進口為止，也希望在4月新一批酒精到貨後，日產量可從3萬瓶提升到7萬瓶。

他指出，供應商都在找新的來源，全世界酒精生產量很足夠，應該不會因為疫情就無貨可進口。例如巴基斯坦，產糖大概500多萬噸；巴西則用糖蜜做酒精，也有用糖汁做酒精的。而台糖現在已經沒有自己的酒精產線，也沒有計畫要再開。