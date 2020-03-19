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經部今再准四案投資 台商回台投資再添153億

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導

經濟部今（19）日召開台商回台及根留台灣投資審查，通過台商復盛應用科技及橋椿金屬二案，以及科定及竹科某晶圓鍍膜大廠二案根留台灣企業，合計四案擴大投資台灣超過153億元。

經濟部表示，目前「投資台灣三大方案」已帶動399家企業投資約9,187億元，創造75,852個本國就業機會。其中包括176家台商回流投資約7,232億元，帶來59,703個就業機會；54家根留台灣企業投資約1,171億元，可創造8,837個本國就業機會。後續尚有74家企業排隊待審。

經濟部說明，復盛應用科技受美中貿易戰高關稅影響，加上國際投資環境轉變等趨勢下，將投資重心部分移回台灣，將斥資逾5億元擴建現有桃園廠房，提升製程自動化與設備智能化，另提升鑄造技術以應用於更高附加價值航太產業，將可創造34個本國工作機會。

橋椿金屬在美中貿易戰爆發後，即提高台灣產能降低風險，去年4月12日首次通過台商回台方案後，由於兩個主要境外生產基地均在廣東，產能又遭受新冠肺炎疫情影響甚鉅，為因應市場需求及提升營運效能，決定再度回台擴產。

橋椿金屬將再投資30億元在台中大雅中科廠區增建既有廠房及新增19條智慧組裝產線，以滿足中國大陸市場之外的需求，再創銷售巔峰。

近年美中貿易戰持續升溫，加上大陸投資環境轉變及競爭對手日益崛起，為開拓全球商機，科定企業將於嘉義大埔美生產總部斥資逾5億元，投入智慧化生產設備，預計增聘85位本國優秀人才。

位於竹科某不具名晶圓鍍膜大廠，為因應市場與主要客戶對高階光學產品的需求，預計投入約一百億元增加產能滿足市場缺口，打造智慧化生產環境，以維持全球感測元件服務市場領先地位。

台商 經濟部

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