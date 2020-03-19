快訊

疫情指揮中心公布：國內新增8例確診 7例是境外移入

直播／停課首校！案59傳染同學 北部某高中全校停課

中火爭議再起 蘇揆就法理情籲中市合作面對、解決

經濟日報 / 記者鄭鴻達楊文琪／即時報導

近期台中市政府與行政院再度為台中火力發電廠議題槓上。行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）轉述院長蘇貞昌說法指出，於法，行政院已提醒過中市府要修正自治條例；於理，台中若堅持不自發電，而靠外縣市說不過去；於情，行政院希望與地方一起面對與解決改善空汙

Kolas指出，台中市政府今日由副市長令狐榮達參與行政院會，令狐副市長也有在會中就中火議題，表達認為行政院廢止台中市政府的自治條例不應該，而院長蘇貞昌也就此議題，就「法理情」三方面來向令狐副市長說明。

Kolas轉述，蘇揆指出，於法，行政院過去四年已經提醒中市府要檢視自治條例，在授權上是否違反中央法規，若有則應提出修正，但中市府過去四年並未正式回覆行政院，且在3月的發函內容，仍表示為底處中央法規，顯然雙方見解不同，因此行政院只好依《地方制度法》宣告該自治條例部分條文無效，此舉合法合憲。

Kolas轉述，於理，台中市大量仰賴外縣市所發的電力，加上台商回流投資已達到新台幣1,600多億元，台中市正需要大量電力，若台中市政府堅持不自己發電，要靠外縣市發電，於理上也是說不過去。

Kolas轉述，於情，蘇揆也像令狐副市長表示，中央從來都不想和地方對抗，姑且不論該電廠是前政府時代決定要用火力發電而興建，現在的政府也是希望一起面對、一起解決，與地方無二心，立場一致，希望一起努力合作，改善台中空汙。

火力發電廠 空汙 蘇貞昌

延伸閱讀

蘇貞昌：紓困振興要快一點方便一點

立委陳椒華與民團籲 撤回中市生煤條例無效宣告

藝文15億元紓困振興仍不足 鄭麗君：已盤點第3波

幕後／國營事業人事調整 為520人事布局預作準備

相關新聞

看到這張表心都涼了 5G換機潮要等明年了

疫情打亂5G換機潮，手機市場急凍。專家剖析背後三大原因，除了延遲復工對新機供應的影響，5G網路建設和套餐資費條件不夠完善，再加上全球經濟緊縮下，降低消費者換機意願，換機潮恐等到明年...

主計總處：今年GDP保2沒問題

新冠肺炎疫情已讓主計總處將台灣今年GDP下修為2.37%，但IHS Markit 17日更下修台灣今年經濟成長率到1%，主計總長朱澤民昨（18）日表示，當初是以疫情影響三個月，若是影響延長到六個月（即7月），則對GDP影響0.6~0.9個百分點，今年將下修到2.2%，「保2」沒問題。

外銀不樂觀：台灣今年GDP難保2

主計處預估台灣台灣今年經濟成長率（ＧＤＰ）可保二，但外銀則沒那麼樂觀，包括ＩＮＧ安智銀行、渣打銀行及澳盛銀行皆認為台灣上半年受新冠肺炎影響最劇烈、經濟前景也更弱化，今年ＧＤＰ難保二，僅剩下百分之一點六到一點九；全球標普評級先前也將台灣ＧＤＰ預測下修至百分之一點九。

百億遺產案 張國煒一審勝訴

長榮集團創辦人張榮發四年前過世，遺囑將遺產全留給二房獨子張國煒，並指定張國煒接任總裁，引起大房不滿；大房三子張國政提確認遺囑無效訴訟。台北地院審理認為，遺囑為張榮發親簽且符合法定要件，遺囑有效，判張國煒勝訴，全案仍可上訴，若判決確定，張國煒可獲逾百億元遺產。

星宇開航55天就停擺 K董啟動三策略應戰

雖然一審遺產案勝訴，但開航才55天的星宇航空昨（18）日宣布三條航線全停，等於營運停擺，接下來星宇航空面臨包括銀行、新機以及增資三大挑戰，董事長張國煒已啟動三策略備戰。

經部開審議會 電價連4凍

經濟部昨天召開二〇二〇年第一次電價費率審議會，確定今年上半年公用售電業電價費率「連四凍」。經濟部次長曾文生表示，近期國際油價受到新冠肺炎、產油國減產協議破局等不確定因素影響，價格變動劇烈，但由於占總成本三分之一的天然氣是落後指標，六月才會反映此時的暴跌，考量全年變數，審議會決議電價不調整，維持平均每度電價二點六二五三元。

千億紓困預算助攻 主計總處：台灣GDP可保2

主計總處二月以疫情四月前結束為假設，下修台灣經濟成長率至二點三七，但美總統川普預估疫情將延燒到八月，主計長朱澤民昨出席立院財委會表示，若疫情延續六個月，也就是從一月中到七月，經濟成長率預估會下修至百分之二點二，因政府編列千億紓困預算，台灣經濟成長率仍可保二。

星宇重啟「乾燒錢」模式 張國煒急推三策略突圍

新冠疫情重創航空業，開航才55天的星宇航空今天宣布三條航線全停，等於營運停擺，接下來星宇航空面臨包括銀行、新機以及增資三大挑戰，外界好奇董事長張國煒如何率領先團隊度過難關？據了解，星宇已經啟動三策略備戰...

油價深跌、電價沒跌 4月確定「連四凍」

經濟部今（18）日召開2020年第1次電價費率審議會，審議今年上半年公用售電業電價費率，經濟部次長曾文生表示，近期國際油...

國際原油價格暴跌為何新電價無法調降？ 經濟部這麼說

經濟部今（18）日召開電價費率審議會，拍板定案今年上半年公用售電業電價費率，委員決議本次電價不調整，維持平均電價每度2....

「防疫外交」啟動！ 經濟部：每周提供美國10萬枚口罩

「防疫外交」正式啟動！經濟部表示，台灣和美國已經簽署「 臺美防疫夥伴關係聯合聲明」，雙方將會在防疫工作中，尤其是疫苗、快...

史上首度連四凍！經部拍板4月起電價維持每度2.6253元

經濟部今（18）日召開電價審議委員會，拍板4月起電價凍漲，維持每度2.6253元，也是史上首度電價連四凍。

熱門新聞

台積電1員工確診新冠肺炎 啟動分組辦公營運模式

台積電1員工確診新冠肺炎！將啟動分組辦公

各產業哀鴻遍野 唯有這行價飆訂單接到爆

星宇重啟「乾燒錢」模式 張國煒急推三策略突圍

航空業大浩劫 謝金河：我有小K的200億不會投資航空業

紓困等不及先自救！華航發債100億元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。