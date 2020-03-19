中火爭議再起 蘇揆就法理情籲中市合作面對、解決

近期台中市政府與行政院再度為台中火力發電廠議題槓上。行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）轉述院長蘇貞昌說法指出，於法，行政院已提醒過中市府要修正自治條例；於理，台中若堅持不自發電，而靠外縣市說不過去；於情，行政院希望與地方一起面對與解決改善空汙。

Kolas指出，台中市政府今日由副市長令狐榮達參與行政院會，令狐副市長也有在會中就中火議題，表達認為行政院廢止台中市政府的自治條例不應該，而院長蘇貞昌也就此議題，就「法理情」三方面來向令狐副市長說明。

Kolas轉述，蘇揆指出，於法，行政院過去四年已經提醒中市府要檢視自治條例，在授權上是否違反中央法規，若有則應提出修正，但中市府過去四年並未正式回覆行政院，且在3月的發函內容，仍表示為底處中央法規，顯然雙方見解不同，因此行政院只好依《地方制度法》宣告該自治條例部分條文無效，此舉合法合憲。

Kolas轉述，於理，台中市大量仰賴外縣市所發的電力，加上台商回流投資已達到新台幣1,600多億元，台中市正需要大量電力，若台中市政府堅持不自己發電，要靠外縣市發電，於理上也是說不過去。

Kolas轉述，於情，蘇揆也像令狐副市長表示，中央從來都不想和地方對抗，姑且不論該電廠是前政府時代決定要用火力發電而興建，現在的政府也是希望一起面對、一起解決，與地方無二心，立場一致，希望一起努力合作，改善台中空汙。