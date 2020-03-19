美國受新冠肺炎疫情影響 去年所得稅納稅延期

美國財政部長梅努欽3月17日於華府記者會上宣布，受新冠肺炎疫情影響，雖然個人與公司2019年所得稅申報截止日維持2020年4月15日不變，但稅款可以展延90天繳納，應納稅款於100萬美元以下的納稅義務人，包含個人、穿透個體 （pass-through entities）、以及小型公司等可享有此優惠。

至於公司的納稅義務人，應納稅款於1000萬美元以下者，同樣可以享有90天納稅的寬限期。於寬限期間不會計算利息或是罰金。

美國正常4月15日納稅期限為，展延90天為7月15日。

梅努欽表示，還是鼓勵大家於4月15日正常的時間申報，因為對大部份的扣繳足夠的美國人而言，提早申報可以提早退稅。的確，截至3月6日前，美國稅局已經收到500多分的稅報，平均退稅3,000美元。雖然聯邦政府給出了寬限期，仍要視各自申報的狀況決定。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人表示，除了美國聯邦外，有些州別也跟進了此項政策，推延繳納稅款的時間，例如加州對受新冠狀病毒疫情影響的個人與公司60天的寬限期；馬里蘭州和聯邦同步對企業以及個人提出繳納期限的展延；康乃狄克州則是個人延期90天，公司延期60天繳納，建議美國納稅義務人及早諮詢會計師，以免影響自身的權益。