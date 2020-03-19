數位技能提升 企業抗疫刻不容緩

危機即轉機，資誠會計師事務所表示，新型冠狀病毒疫情蔓延、全球市場及計畫停擺之際，正是催化企業數位技能提升的最佳時機。面對當前疫情環境，全球企業均面對如何適應大規模採取在家工作(Work From Home)的新工作模式。過去，在家工作模式較是一種提供員工工作彈性的機制，面對當前非常時期，在家工作變成一種新日常。

不論採取何種數位工具，如何運用數位科技改善資訊及工作流，以持續提供客戶不中斷且高品質的服務，變成企業最重要的管理課題。

每個產業或企業所放的數位轉型重心及順序都不盡相同，起步可能會先轉型營運流程的層面，但數位文化的培養是組織數位化的最大難關。企業不只要解決外部供應鏈斷鏈的危機，也需要改善內部資料與數據的斷鏈、工作流程間的斷鏈，及數位工具之間的斷鏈。

資誠會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏指出，此次新冠肺炎防疫期間加速企業運用數位科技來優化溝通流程，更可透過數位化來提升整體流程的效率與品質。資誠內部已推廣數位辦公室、數位提升計畫等項目，透過流程再造，真正將數位轉型計畫導入每位同仁的作業之中。

資誠「新時代，新技能」計畫主持人曾博昇會計師表示，數位轉型是使用數位科技全面轉化既有營運模式的過程，此次疫情讓所有企業更加體認數位轉型的重要性，如何透過新工具來調整企業自身流程，降低錯誤率及重複性作業以提升競爭力，將是企業在數位化時代持續保有競爭優勢的不二法門。