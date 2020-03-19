快訊

入境旅客擠爆桃機！不得搭大眾運輸 得排2小時才有車搭

數位技能提升 企業抗疫刻不容緩

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏指出，此次新冠肺炎防疫期間加速企業運用數位科技來優化溝通流程，而在此過程中，更可透過數位化來提升整體流程的效率與品質。圖／資誠提供
資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏指出，此次新冠肺炎防疫期間加速企業運用數位科技來優化溝通流程，而在此過程中，更可透過數位化來提升整體流程的效率與品質。圖／資誠提供

危機即轉機，資誠會計師事務所表示，新型冠狀病毒疫情蔓延、全球市場及計畫停擺之際，正是催化企業數位技能提升的最佳時機。面對當前疫情環境，全球企業均面對如何適應大規模採取在家工作(Work From Home)的新工作模式。過去，在家工作模式較是一種提供員工工作彈性的機制，面對當前非常時期，在家工作變成一種新日常。

不論採取何種數位工具，如何運用數位科技改善資訊及工作流，以持續提供客戶不中斷且高品質的服務，變成企業最重要的管理課題。

每個產業或企業所放的數位轉型重心及順序都不盡相同，起步可能會先轉型營運流程的層面，但數位文化的培養是組織數位化的最大難關。企業不只要解決外部供應鏈斷鏈的危機，也需要改善內部資料與數據的斷鏈、工作流程間的斷鏈，及數位工具之間的斷鏈。

資誠會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏指出，此次新冠肺炎防疫期間加速企業運用數位科技來優化溝通流程，更可透過數位化來提升整體流程的效率與品質。資誠內部已推廣數位辦公室、數位提升計畫等項目，透過流程再造，真正將數位轉型計畫導入每位同仁的作業之中。

資誠「新時代，新技能」計畫主持人曾博昇會計師表示，數位轉型是使用數位科技全面轉化既有營運模式的過程，此次疫情讓所有企業更加體認數位轉型的重要性，如何透過新工具來調整企業自身流程，降低錯誤率及重複性作業以提升競爭力，將是企業在數位化時代持續保有競爭優勢的不二法門。

資誠 疫情 肺炎

延伸閱讀

疫情影響陸廠 工總：汽車零組件已斷鏈

台灣抗疫成功 立委建議文化部拍「台灣戰疫」紀錄片

捐款故鄉醫院抗疫 貝藍利喊以身為義大利人為榮

數位行銷／抗疫大作戰 行銷虛實並進

相關新聞

看到這張表心都涼了 5G換機潮要等明年了

疫情打亂5G換機潮，手機市場急凍。專家剖析背後三大原因，除了延遲復工對新機供應的影響，5G網路建設和套餐資費條件不夠完善，再加上全球經濟緊縮下，降低消費者換機意願，換機潮恐等到明年...

主計總處：今年GDP保2沒問題

新冠肺炎疫情已讓主計總處將台灣今年GDP下修為2.37%，但IHS Markit 17日更下修台灣今年經濟成長率到1%，主計總長朱澤民昨（18）日表示，當初是以疫情影響三個月，若是影響延長到六個月（即7月），則對GDP影響0.6~0.9個百分點，今年將下修到2.2%，「保2」沒問題。

外銀不樂觀：台灣今年GDP難保2

主計處預估台灣台灣今年經濟成長率（ＧＤＰ）可保二，但外銀則沒那麼樂觀，包括ＩＮＧ安智銀行、渣打銀行及澳盛銀行皆認為台灣上半年受新冠肺炎影響最劇烈、經濟前景也更弱化，今年ＧＤＰ難保二，僅剩下百分之一點六到一點九；全球標普評級先前也將台灣ＧＤＰ預測下修至百分之一點九。

百億遺產案 張國煒一審勝訴

長榮集團創辦人張榮發四年前過世，遺囑將遺產全留給二房獨子張國煒，並指定張國煒接任總裁，引起大房不滿；大房三子張國政提確認遺囑無效訴訟。台北地院審理認為，遺囑為張榮發親簽且符合法定要件，遺囑有效，判張國煒勝訴，全案仍可上訴，若判決確定，張國煒可獲逾百億元遺產。

星宇開航55天就停擺 K董啟動三策略應戰

雖然一審遺產案勝訴，但開航才55天的星宇航空昨（18）日宣布三條航線全停，等於營運停擺，接下來星宇航空面臨包括銀行、新機以及增資三大挑戰，董事長張國煒已啟動三策略備戰。

經部開審議會 電價連4凍

經濟部昨天召開二〇二〇年第一次電價費率審議會，確定今年上半年公用售電業電價費率「連四凍」。經濟部次長曾文生表示，近期國際油價受到新冠肺炎、產油國減產協議破局等不確定因素影響，價格變動劇烈，但由於占總成本三分之一的天然氣是落後指標，六月才會反映此時的暴跌，考量全年變數，審議會決議電價不調整，維持平均每度電價二點六二五三元。

千億紓困預算助攻 主計總處：台灣GDP可保2

主計總處二月以疫情四月前結束為假設，下修台灣經濟成長率至二點三七，但美總統川普預估疫情將延燒到八月，主計長朱澤民昨出席立院財委會表示，若疫情延續六個月，也就是從一月中到七月，經濟成長率預估會下修至百分之二點二，因政府編列千億紓困預算，台灣經濟成長率仍可保二。

星宇重啟「乾燒錢」模式 張國煒急推三策略突圍

新冠疫情重創航空業，開航才55天的星宇航空今天宣布三條航線全停，等於營運停擺，接下來星宇航空面臨包括銀行、新機以及增資三大挑戰，外界好奇董事長張國煒如何率領先團隊度過難關？據了解，星宇已經啟動三策略備戰...

油價深跌、電價沒跌 4月確定「連四凍」

經濟部今（18）日召開2020年第1次電價費率審議會，審議今年上半年公用售電業電價費率，經濟部次長曾文生表示，近期國際油...

國際原油價格暴跌為何新電價無法調降？ 經濟部這麼說

經濟部今（18）日召開電價費率審議會，拍板定案今年上半年公用售電業電價費率，委員決議本次電價不調整，維持平均電價每度2....

「防疫外交」啟動！ 經濟部：每周提供美國10萬枚口罩

「防疫外交」正式啟動！經濟部表示，台灣和美國已經簽署「 臺美防疫夥伴關係聯合聲明」，雙方將會在防疫工作中，尤其是疫苗、快...

史上首度連四凍！經部拍板4月起電價維持每度2.6253元

經濟部今（18）日召開電價審議委員會，拍板4月起電價凍漲，維持每度2.6253元，也是史上首度電價連四凍。

熱門新聞

台積電1員工確診新冠肺炎 啟動分組辦公營運模式

台積電1員工確診新冠肺炎！將啟動分組辦公

各產業哀鴻遍野 唯有這行價飆訂單接到爆

星宇重啟「乾燒錢」模式 張國煒急推三策略突圍

紓困等不及先自救！華航發債100億元

航空業大浩劫 謝金河：我有小K的200億不會投資航空業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。