疫情影響陸廠 工總：汽車零組件已斷鏈

新冠肺炎600億元紓困預算已經通過，立法院今（19）日舉行預算紓困產業公聽會，全國工業總會理事戴宏怡表示，希望未來政府紓困預算要用在刀口上，尤其要協助企業解決供應鏈斷鏈的問，特別是本土汽車業者大量仰賴陸廠供應汽車零組件，在中國大陸先後停工、市場封閉之下，現在已經面臨斷鏈問題。

立法院財政委員會今日召開「政府有關部會就政府預算如何協助遭受疫情衝擊之相關產業」公聽會，邀請產學界人士及各產業公會出席發言，戴宏怡指出，工總對於未來政府紓困預算有四點建議，首先是在紓困產業選擇上，政府應有輕重緩急，服務業目前獲得很多紓困，但是製造業卻不多，請政府審慎評估。

戴宏怡表示，第二大重點應是幫企業解決供應鏈斷鏈的問題，在疫情影響全球之下，需要請政府官員協助廠家尋找原物料來源，特別是汽車零組件的部分，由於本土汽車業目前很大程度仰賴陸廠供應量，原料已經不足，面臨斷鏈危機。

除了以上兩大建議，戴宏怡表示，第三點是要請政府解決企業放無薪假的問題，第四點則是在提供法律諮詢服務，讓產業界未來能夠順利解決疫情造成的法律問題。