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外銀不樂觀：台灣今年GDP難保2

聯合報 / 記者楊筱筠林子桓／台北報導
澳盛銀行預期台灣今年全年GDP僅百分之一點六，為五年來最低。 （路透資料照片）
澳盛銀行預期台灣今年全年GDP僅百分之一點六，為五年來最低。 （路透資料照片）

主計處預估台灣台灣今年經濟成長率（ＧＤＰ）可保二，但外銀則沒那麼樂觀，包括ＩＮＧ安智銀行、渣打銀行澳盛銀行皆認為台灣上半年受新冠肺炎影響最劇烈、經濟前景也更弱化，今年ＧＤＰ難保二，僅剩下百分之一點六到一點九；全球標普評級先前也將台灣ＧＤＰ預測下修至百分之一點九。

ＩＮＧ安智銀行認為台灣三月貿易成長恐將減弱，不過仍期待五Ｇ的出現，預料下半年電子商品成長與貿易仍可望保持強勁，因此預期台灣今年全年ＧＤＰ落在百分之一點八，並預料今年第一季新台幣兌美元將維持在三十點二元兌一美元。

澳盛銀則認為台灣受新冠肺炎影響，上半年將會持續弱化，下半年可望逐步恢復，預期因為供應鏈受影響，衝擊將逐步表現在三月的全球市場，預期台灣今年全年ＧＤＰ僅剩百分之一點六，為五年來最低。

全球標普評級昨第三度下修全球經濟成長預測，預估百分之一點○至百分之一點五，並示警下行風險仍未解，同時也下修主要亞太國家之ＧＤＰ預測，其中中國面臨保三危機，預估全年經濟成長率降到百分之二點九。

新冠肺炎 標普 澳盛銀行 經濟成長率 渣打銀行

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