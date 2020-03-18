台灣研發實力讚 台歐共同合作開發疫苗和檢測試劑

台灣在生技醫療的優勢，在國際上備受肯定，尤其是政府技術處、國衛院、中研院和生技中心在防疫藥物研發上，不僅研發能量強，而且擁有足夠的技術能力，研究實力陸續吸引各國尋求合作，繼外交部與美國在台協會（AIT）今天同步發表「臺美防疫夥伴關係聯合聲明」，歐盟駐台代表也宣布，歐盟和台灣合作開發快篩和疫苗，有信心可以擊敗冠狀病毒。

歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）今天在Twitter上宣布，歐盟和台灣中研院同心協力合作開發快篩和疫苗，有了15分鐘就能得到可靠結果的測試，相信我們可以擊敗冠狀病毒。

而針對台美合作聲明，外交部說明，6大合作抗疫措施包括快篩檢驗試劑的研發、疫苗的研究與生產、藥品的研究與生產、追蹤接觸者相關技術機制與科技、舉行科學家與專家的聯合會議及防疫醫療用品及設備的合作與交流。