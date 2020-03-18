防疫立功 基礎研究也要超前部署！陳良基：經費應倍增

科技部長陳良基今（18）日在立法院表示，基礎研究是科技發展的基石，也要「超前布署」，即時呼應社會需求，目前我國基礎研究占總研發經費比重僅7.3%，遠不如以色列和OECD 經濟合作發展組織國家平均，科技部爭取未來5年內提升至10%。

立法院教育委員會今日邀請科技部、國發會、國家通訊傳播委員會、經濟部、行政院科技會報等單位，就「台灣科技政策擬定及科技預算分配之現況：以數位國家之推動成效為例」，進行專案報告。陳良基在詢答時作上述表示。

陳良基力挺科研，也獲多位立委支持。民進黨籍立委吳思瑤質詢表示，過去以來基礎研究在這次新冠肺炎防疫發揮功效；國民黨籍立委李德維更表示，要讓基礎研究成為國家科技的超前部署。

陳良基表示，這次防疫在藥物、疫苗或快篩，都是基礎研究成果。過去以來，科技部也培植40多個實驗室、100多個團隊進行疫苗研發、病毒快篩等研究，是台灣防疫的後盾。台灣是全球第4個將新冠肺炎病毒株分離出來的國家，也是由科技部長期補助的台大團隊達成。

他進一步指出，目前台灣每年科技預算逾千億元，運用在基礎研究和技術應用約3比7；台灣基礎研究投入經費長期偏低，比較世界各國，2018年我國基礎研究占總研發經費比率僅7.3%，低於以色列的10.4%、日本的12.6%、南韓14.2%、美國16.6%、OECD國家平均23.7%，長期下來，勢將影響我國科技競爭力。

陳良基表示，他希望在不排擠技術應用的經費下，逐步提高我國基礎研究之經費，甚至應倍增，亦即基礎研究占總研發經費比率應逐步提升到15%；但他也坦言，未來5年內提升到10%就很不錯了，也希望行政院科技會報多支持。