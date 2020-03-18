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公銀推動紓困依四大要素辦理 一表看八大公銀紓困方案

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導
八大公銀紓困方案一覽表。財政部／提供
八大公銀紓困方案一覽表。財政部／提供

為降低疫情對產業的影響，財政部督導公股銀行積極配合政策推動相關紓困措施，鎖定中小與微型企業，以低利、拉長天期、線上申辦、快速撥款為四大要素因應辦理相關紓困協處措施。

財政部將於明日出席「政府有關部會就政府預算如何協助遭受疫情衝擊之相關產業」公聽會，針對公股銀紓困方案，共有四項，包括：辦理政策性貸款、以自有資金提供專案貸款、既有貸款寬緩措施以及配合特別條例及相關法規辦理紓困。

一、公股銀行對交通運輸、旅遊住宿及餐飲等觀光相關產業，將持續依經濟部及交通部目前已訂定之優惠貸款及融資信用保證相關要點，配合政策辦理相關貸款。

二、公股銀行將以自有資金推出防疫專案融資，搭配財團法人中小企業信用保證基金相關專案，個案貸款規模固定新台幣50萬元或100萬元不等，利率多低於1.9%。

三、公股銀行除依「經濟部協助企業辦理銀行債權債務協商作業要點」規定，協助營運困難客戶，並就受疫情影響致營收衰退者，提供暫緩繳納本金或展延借款期限等協助措施。

財政部將督請公股銀行依相關金融法規及授信 5P 原則，配合各中央目的事業主管機關，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第 9 條第 3 項授權訂定相關產業紓困配套措施或機制辦理。

疫情 財政部 經濟部

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