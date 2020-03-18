油價深跌、電價沒跌 4月確定「連四凍」

經濟部今（18）日召開2020年第1次電價費率審議會，審議今年上半年公用售電業電價費率，經濟部次長曾文生表示，近期國際油價受到新冠肺炎、產油國減產協議破局等不確定因素影響，價格變動劇烈，但由於占總成本1/3的天然氣是落後指標，6月才會反應此時的下跌，因此審議會決議電價不調整，維持平均電價2.6253元/度。

依「公用售電業電價費率計算公式」，電價調整頻率為1年檢討2次，原則為4月及10月進行，且明定電價調幅最高3%的限制。曾文生指出，燃料成本是影響電價的主要因素，雖然近期國際原油價格劇烈波動，然而煤價並未受到影響，目前影響到台電燃料成本僅為天然氣價格，約占總成本的1/3。而天然氣價格是有8成是混合長約價格，因此不會由現貨市場價格全部反映。

曾文生說，目前油價下跌，牽涉到產油國家彼此競爭合作關係，雖然短期殺價競爭，未來也可能聯合漲價。不過，台電以國際原油每桶65美元價格試算，提議調漲，委員則認為，短期內回到60美元以上的機率並不高，因此並未接受調漲。

曾文生表示，物價具有僵固性，電價調漲將牽動物價上漲，反之，電價調降則不會帶動物價下跌。為避免造成物價波動，影響民生經濟，本次電價暫不調整，將持續觀察產油國談判結果與影響，於9月審議會再依實際燃料成本進行檢討。如果油價持續下跌，台電盈餘超出合理利潤時，超出部位將納入電價穩定準備。

另外，審議會優先考量電價穩定準備餘額水準對物價穩定的重要性，在電價公式規定的合理利潤報酬率區間，核定電價穩定準備撥補台電2019年盈餘未達合理利潤數327億元，撥補後電價穩定準備的餘額為108億元。