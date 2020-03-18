國際原油價格暴跌為何新電價無法調降？ 經濟部這麼說

經濟部今（18）日召開電價費率審議會，拍板定案今年上半年公用售電業電價費率，委員決議本次電價不調整，維持平均電價每度2.6253元。

經濟部表示，由於近期國際油價受到新冠肺炎、產油國減產協議破局等不確定因素影響，價格變動劇烈，其影響仍須觀察，若油價持續下跌，台電公司盈餘超出合理利潤時，超出部位將納入電價穩定準備，審議會考量電價穩定為優先，因此決議本次電價不調整，4月起實施。

但，為什麼國際原油價格近來狂跌，國內電價此次卻沒有調降呢？對此，經濟部表示，燃料成本是影響電價的主要因素，雖然近期國際原油價格劇烈波動，然而煤價並未受到影響，目前影響到台電燃料成本僅為天然氣價格，約占總成本的三分之一。而天然氣價格是混合長約價格及現貨價格，因此不會由現貨市場價格全部反映。

經濟部進一步說明，目前油價下跌，牽涉到產油國家彼此競爭合作關係，雖然短期殺價競爭，未來亦可能聯合漲價。由於物價具有僵固性，電價調漲將牽動物價隨之上漲，反之電價調降則不會帶動物價下跌。為避免造成物價波動，影響民生經濟，因此本次電價暫不調整。

經濟部表示，未來也將持續觀察產油國談判結果與影響，於9月審議會再依實際燃料成本進行檢討。

另外，審議會優先考量電價穩定準備餘額水準對物價穩定的重要性，在電價公式規定的合理利潤報酬率區間，核定電價穩定準備撥補台電108年盈餘未達合理利潤數327億元，撥補後電價穩定準備的餘額為108億元。