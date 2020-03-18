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疫情升溫發布緊急命令？ 總統府：目前暫無需求

對抗疫情 AR眼鏡發揮掃描妙用

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

全球疫情頻傳，AR 眼鏡也找到新應用。AR 智慧型眼鏡製造廠商Vuzix 推出一款M400 智慧型眼鏡，原本鎖定的市場是企業的MR 應用，例如牙科工作，而今該公司發現另一個可以發揮智慧型眼鏡的新場域：以即時熱掃描協助篩檢新冠肺炎病毒。

光電協進會指出，根據外電報導，Vuzix 與Onsight AR 以及製作軟體的協力廠商Librestream 最近宣布， 將熱成像技術結合篩選器。在Vuzix 提供眼鏡的同時， Librestream 則提供一種稱為Onsight Cube 的工業可穿戴式攝影機， 然後利用Onsight 軟體， 透過無線連結將影像傳輸到其他地方觀看。

這款產品的潛在用戶包括醫療專家、檢查人員、急救人員， 以及邊境巡邏警衛等。當佩戴者以M400 智慧型眼鏡注視周圍的人並看到相機的原始熱像時，位於其他地方的工作人員可以擷取快照或視訊，調整照明和縮放以及控制熱像設置。用AR 眼鏡所得到的彩色圖像提供了熱像圖，可用來快速檢測超過特定閾值的體溫。廠商期望這款產品除了讓一線工作人員不用雙手進行測量之外，可穿戴設備還將加快健康數據共享， 並提高從業人員的安全性。

由於美國城市在3 月初已開始禁止大型公眾集會， 聯邦政府也祭出了多國家的旅行禁令。在冠狀病毒的疫情不斷升高，感染和死亡人數繼續增加的情況之下，這款產品無疑會協助更多的第一線醫療人員，減少接近感染的機會。

光電協進會表示，AR/VR 不僅可以拿來篩檢疑似武漢肺炎患者，而且還可以用來解構與研究病毒。澳洲國家科學機構CSIRO 的MichaelKuiper 博士和Nanome VR 軟體的藥物專家Michael Bishop 博士的最新工作，是利用Nanome 虛擬平台在細胞尺度上更深入了解冠狀病毒並探索中斷它的方法。

Kuiper 博士表示，想了解這些蛋白質在現實環境中的運動機制。在現實生活中，蛋白質會搖擺不定。便藉由將蛋白質運動模型加載到Nanome 這款VR 軟體中並運行模擬， 便可以觀察到結合位置點，一直到氨基酸殘基和氫鍵出現，藉此提出一個可能的治療模型。

儘管有關新型病毒的詳細訊息可能難以了解， 但是一般人還是可以透過觀看VR 平台了解它們在虛擬空間中的工作方式。未來專家們仍將透過Nanome 平台以及藉由虛擬實境可視化來研究並找到解藥。

AR 軟體 VR

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