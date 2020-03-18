新冠肺炎全球蔓延 3D列印可助對抗疫情

冠狀病毒疫情全球蔓延，除了造成人們搶購民生物資與口罩短缺外，同時也造成醫療器材產業斷鍊危機，隨著3D 列印變得越來越普及，不僅機器容易取得、負擔得起，同時也沒有運送處理過程中感染之虞，因此醫院和醫生辦公室開始在現場和使用此技術來提供患者的護理，包括像是創建模型還是製作醫療設備等服務一應俱全。

光電協進會指出，對抗冠狀病毒，3D 領域的開發廠商已經開始提供解決方案，以遏制病毒的傳播。舉例來說，3D 列印廠商Materialise 設計了3D 列印開門器，使可以用手臂打開與關閉門，而無需直接與門把手接觸。

該公司免費提供可列印的設計，並呼籲全球3D 列印產業能夠協助3D 列印開門器，在全球各地廣泛使用。該公司表示，開發開門器的原因，是因為許多專家認為冠狀病毒可以在表面上存活更長的時間，並且門把手有很高的污染風險。

藉由Materialise的設計檔案，任何人都可以在世界各地的3D 列印機上生產，並在數小時內遍布全球範圍。不管是在中國、歐洲，還是美國，人們都可以在當地以3D 列印開門器。

義大利應該是歐洲疫情最嚴重的地區， 在當地也出現了一個Pugliese-Sicilian 的開放原始碼口罩計畫。由於口罩被搶購一空，即使可以取得也相當昂貴，因此義大利的計畫團隊建立網路平台，允許用戶自由下載文件以在家中列印口罩。該計畫的負責人表示，他們決定藉由建立一個每個人都可以採用、改進，散播的平台，甚至在對抗冠狀病毒以外，也能夠找到其他的應用。

3D列印拯救醫院，義大利的一家3D列印廠商只花了一天的時間，為一家醫院設計並列印了100個呼吸器閥門，成功地解決了醫院醫療器材不足的窘境。據報導，一家位於義大利Brescia 的醫院有250 名冠狀病毒患者在加護病房，都需要接呼吸器，但是這些呼吸器所用的閥門一次最多可使用8 個小時。

由於一台3D 列印機需要一小時才能製作一個，因此該公司與另一家3D 列印廠商Lonati 通力合作，一起用3D 列印出醫院所需的閥門。據該公司表示，3D列印版本的每個生產成本不到1 歐元，原型設計花費了三個小時。3D 列印閥門的消息傳出，其他醫院也開始要求他們協助生產，該公司表示他們免費提供閥門，針對閥門的設計，其高約10cm，直徑3cm，由於閥門的孔與管非常薄，實際上並不容易列印，因此他們目前不打算公開設計。