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疫情升溫發布緊急命令？ 總統府：目前暫無需求

2020 Look台味服裝暨配件設計大賞 祭13萬元徵件

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
2020 Look台味服裝暨配件設計大賞 祭13萬元徵件。圖／創客基地提供
2020 Look台味服裝暨配件設計大賞 祭13萬元徵件。圖／創客基地提供

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署衣啟飛翔創客基地推出「2020 Look台味服裝暨配件設計大賞」，號召全國各領域設計師以「台灣」為設計主題，一起來定義當代台灣人的形象，總獎金達13萬元，即日起開始徵件，詳情請上「衣啟飛翔創客基地」臉書粉絲團。

台灣防疫成果獨步全球，不僅世界各國公開讚揚，讓台灣在國際間的知名度與形象飆升，也喚起了台灣民眾的認同感。台灣民意基金會日前公布最新民調顯示，在這一波的新冠肺炎疫情下，台灣人民認同度飆升至83.2%，是自1991年以來的歷史新高點，在網路上也同時興起一股「我台灣我驕傲」的聲浪，隨著台灣主體認同的提升，「我是台灣人」的意識形態深植於台灣民眾心中。

曾在2016年登上柏林時裝週並以媽祖圖像元素設計時裝而爆紅的服裝設計師馬毅，後續更以濟公、關公等神像為時裝設計的元素，在國內大放異彩，目前更是時尚圈及藝人的御用設計師，此次應邀至衣啟飛翔創客基地授課，分享他的創作理念;除此之外，基地還另外邀請到以街頭潮襪品牌設計為主的nozzle quiz的設計師盧鉅泰，請他分享如何透過觀察台灣文化，將充滿濃濃台灣意象的物品，像是工作手套、辦桌碗、黑板等物品,以色彩表現在潮襪的設計中。

創客基地今年度首次開辦的台灣設計講座，透過兩位設計師的示範與授課分享，爲徵件比賽拉開序幕，基地除了在一樓舉辦小型台灣元素設計展，展示設計師充滿台灣元素的服飾及商品外，也將舉辦一系列富有「台味」的工作營，如民眾對課程有興趣，都可以透過創客基地臉書專頁了解課程內容及線上報名。

「2020 Look台味服裝暨配件設計大賞」即日起至2020年5月31日止，以「台灣當代形象」為徵件主題，徵選組別分為「服裝組」及「配件組」，舉凡服裝、帽子、袋包、眼鏡、飾品、鞋襪等衣著及配件皆屬徵件範圍，報名參賽者可以個人、團體、工作室等名義報名參加，本次徵件共徵選16組入圍，每組別各選出一個首獎，「服裝組」首獎八萬元，「配件組」首獎五萬元，凡入圍者，皆可獲打樣費補助，歡迎有興趣者可上「衣啟飛翔創客基地」Facebook粉絲專頁或活動官網https://2020looktw.weebly.com/下載報名表踴躍報名徵選，或電洽03-533-5055 Ext.11束小姐。

桃竹苗分署分署長賴家仁表示，每每國手參與國際競賽，或是政府官員出席國際場合時，都可以見到各國代表穿著代表自己國家的特色服飾，而台灣代表到底該怎麼穿？屬於台灣的服飾是什麼？台灣在時尚設計領域，處於「才脫離代工思維」，「正在嘗試發聲」的階段，我們迎接有史以來台灣意識最單純、最有自信的世代，「2020 Look台味服裝暨配件設計大賞」勞動部號召台灣各領域設計工作者，以「台灣當代形象」為主題，從台灣的人文地產景進行發想，一起來定義台灣人形象。後續也將透過衣啟飛翔創客基地平台功能，導入媒體及創業媒合資源整合為共同行銷平台，提高設計師品牌知名度，並提升台灣時尚產業能量。

以街頭潮襪品牌設計為主的nozzle quiz的設計師盧鉅泰，分享如何透過觀察台灣文化，將充滿濃濃台灣意象的物品，像是工作手套、辦桌碗、黑板等物品,以色彩表現在潮襪的設計中。圖／創客基地提供
以街頭潮襪品牌設計為主的nozzle quiz的設計師盧鉅泰，分享如何透過觀察台灣文化，將充滿濃濃台灣意象的物品，像是工作手套、辦桌碗、黑板等物品,以色彩表現在潮襪的設計中。圖／創客基地提供
創客基地請來曾登上柏林時裝周而聲明大噪的設計師馬毅（右1）分享如何將台灣意象置入在商品中。圖／創客基地提供
創客基地請來曾登上柏林時裝周而聲明大噪的設計師馬毅（右1）分享如何將台灣意象置入在商品中。圖／創客基地提供

創客 勞動部

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