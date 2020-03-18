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疫情升溫發布緊急命令？ 總統府：目前暫無需求

國泰金：若疫情在上半年結束 GDP保二沒問題

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
國泰金控今（18）日舉辦第1季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，預測今年經濟成長率為2%，景氣趨勢偏向持平。 圖／國泰金控提供
國泰金控今（18）日舉辦第1季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，預測今年經濟成長率為2%，景氣趨勢偏向持平。 圖／國泰金控提供

國泰金今（18）日舉行2020年第1季台灣「經濟氣候暨金融情勢」線上發表會，在新冠疫情擴及全球下，國泰金下修全年台灣經濟成長率，但預估若疫情在上半年結束，GDP「保二」仍沒有問題。

國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，台灣史上只有二次出現經濟負成長，第一次是2001年網路泡沫化時GDP為-1.4%；第二次是2009年金融海嘯時GPD-1.6%，分別是因為在美國網路公司大舉倒閉潮，以及金融公司的大倒閉潮所致，但美國目前還沒發生系統性的公司倒閉潮。

徐之強進一步解釋，因為台美經濟關聯大，但我們認為今年只要是關鍵的電子業與金融業沒有如之前出現大舉倒閉的情況，若新冠疫情在上半年結束，應可在各國央行及政府努力下，讓台灣經濟成長率保二，但若美國經濟成長率出現負成長，台灣GDP可能無法保2，甚至保1都是問題。他補充，即使是SARS爆發那一年，台灣經濟成長率還在4%以上。

經濟合作暨發展組織（OECD）3月2評估，新冠肺炎將令全球經濟面臨金融 危機以來最嚴重的經濟放緩。疫情可控下，今年全球GDP成長率將較原 預估下滑0.5個百分點，下半年負面衝擊有望逐漸減輕。若疫情失控， 全球經濟將大減1.4個百分點

不過國泰金最新出爐經濟氣候暨金融情勢展望，雖然認為新冠肺炎疫情發展成為全球景氣主要下檔風險，對台灣內外需前景構成不小的挑戰，但國泰金與台大合作團隊預測台灣經濟成長率為2.0%，原先預估為2.3%，且研判全年成長率有80%的機率落在1~2.6%之間（原為1.5~3.0%）。最高與最低的區間拉大至1.6%，顯示下半年還有變數。

國泰金投資長程淑芬則說，今年跟2008年相比，美國人的家計財富儲蓄比現在是不錯的水平，加上全球新興市場的韌性也好了不少從新冠疫情對消費、就業衝擊來看，只是暫時性的影響，但時間會維持二個月或十個月，則要看各國政府政策，現在最大變數是不知道要多久。

拖愈久，對旅遊觀光餐飲等相關產業會有負面影響 ，但各國已有紓困與暫時性措施，相信等疫情好轉，延後的民間消費會出來，對GDP會有幫助。此外美股下跌狀況對家計財富會有影響，因此如今全球因應的韌性如何，還要邊走邊看。

此外國泰金與台大合作團隊對預估，央行有可能採降息半碼因應。徐之強說，目前台灣無論景氣與疫情都相對穩定，且流動性偏寬鬆，本應無降息必要。

不過，因近期油價、海外疫情等不確定因子加大，金融市場急劇波動，Fed與BOK等主要央行也已緊急降息，本團隊研判，台灣央行可能調降利率半碼應對。主要是因為台灣過去在2008年經濟最嚴重時的重貼現率還有1.25%，跟目前的3.75%剛好差半碼。

受累於金融市場急劇波動，第1季台灣金融情勢明顯緊縮，而且GDP出現2016年以來首度單季負成長（相較去年第4季衰退）。

展望第2季前半，投資人聚焦中國復工情況與歐美終端需求受損程度，金融情勢可能仍表現低迷。不過，隨疫情逐步趨緩，以及主要國家財政和貨幣刺激政策陸續推出，預期第2季底金融情勢有機會小幅改善，惟仍處在「趨向緊縮」的狀態。

國泰金 疫情 GDP

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