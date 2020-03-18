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億豐去年EPS 15.37元 創新高

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

億豐（8464）今日公告2019年財報，合併營收239.3億元，年增9.4% ，歸屬母公司業主之稅後淨利45.0億元，年增24.1% ，每股稅後純益15.37元。億豐表示，為了因應今年緬甸新建廠房、墨西哥和柬埔寨廠產能擴充等資本支出需求，董事會通過配發每股10元現金股利，與前年現金股利金額相同。

億豐表示，去年全年營收增長，主要來自於客製與固定尺寸窗飾，市場占有率同步擴展。毛利率提高，主要歸功於客製化窗簾售價調整、生產效率有效提升。雖然去年原物料成本上揚，貿易戰方興未艾，但仍在營收、營業利益、每股盈餘，創歷史新高。其中，高價「客製化尺寸窗簾」營收成長，稍優於平價「固定尺寸窗簾」，使產品組合更加優化。另，貶值的人民幣（兌美元），額外減輕營業成本。

億豐表示，高價客製化尺寸窗簾去年第四季單季成長率創三年新高。優化的產品組合，消弭了部分美國對中國大陸關稅衝擊，推升毛利率來到53.0%，去年第四季營業利益為16.2億元，年增29.2％。業外損益的部分，因人民幣（兌美元）匯率波動，億豐去年第四季的匯兌損失約1.2億元，並壓縮稅後淨利成長為19.2%，單季每股稅後純益來到3.97元。

展望今年，億豐表示，擴散中的新型冠狀病毒，除造成供應鏈風險，也增添顧客訂製窗簾需求端面臨的不確定，加上未退的全球經濟保護主義、英國脫歐，增加市場變數。公司計畫適時增產柬埔寨固定尺寸新廠、深化垂直整合，消弭全球經濟保護主義的部分陰影。另，墨西哥客製窗簾生產線，預計今年第二季開出產能。緬甸固定尺寸窗簾新廠則將於2020年底動工建設。

億豐 營收 EPS

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