國泰金預估 央行明調降利率半碼

新冠肺炎疫情成為今年全球景氣下檔風險，國泰金今舉行第1季台灣「經濟氣候暨金融情勢」，會中預估台灣央行明天的理監事會議，將以降息半碼應對；同時假設若疫情可到今年上半年結束，台灣今年經濟成長率可「保二」。

國泰金會中也下修今年台灣經濟成長率，從原本2.3%降至2%，研判全年成長率有80%的機率落在1至2.6%之間。但國泰台大產學合作計畫協同主持人教授徐之強認為，假設疫情到今年上半年可以結束，今年台灣可「保二」，主要有兩大因素，第一，台灣疫情控制很好，對內需打擊可以減緩；第二，台灣政府推出紓困方案，與擴張性貨幣政策，可減緩經濟成長的下滑，無論是稅收延遲或振興券發放，對內需是有一定力道。

但IHS昨預測中國經濟成長率只有3%，台灣只有1%。徐之強表示，國泰金預測與主計總處預測差不多，IHS預測是非常悲觀情況，這種悲觀預測發生可能性是許多美國企業倒閉，像2001年網路泡沫與2009年金融海嘯，台灣經濟成長率是負的，主要是金融業與電子產業這些跟台灣主要企業關聯性高的企業倒閉，但目前沒有看到這現象。但如果企業發生倒閉潮，全年台灣經濟成長當然較悲觀，但目前一二月出口還沒有這樣現象，台積電與台灣重要企業營收成長還維持一定動能。

針對美國總統川普預估疫情持續到8月，徐之強表示，如果疫情真到8月，甚至到第三季，美國第三季經濟表現不好，波及到台灣下半年經濟成長動能，如果美國疫情沒辦法在今年秋天前結束，甚至有封城現象發生，手機銷售與電子業會受影響，下半年會影響台灣經濟成長率。

此外，疫情全球肆虐造成金融市場急劇波動，主要地區金融情勢緊縮，迫使Fed等主要央行大幅寬鬆，台灣央行明天也將舉行理監事會議，國泰金今預估將降息半碼應對；受累於金融市場急劇波動，第一季台灣金融情勢明顯緊縮，展望第二季前半，投資人聚焦中國復工情況與歐美終端需求受損程度，金融情勢可能仍表現低迷。不過，隨疫情逐步趨緩，以及主要國家財政和貨幣刺激政策陸續推出，預期第二季底金融情勢有機會小幅改善，惟仍處在「趨向緊縮」的狀態。

徐之強表示，預估央行今年會維持低利率與寬鬆貨幣政策，跟2008年金融海嘯時台灣重貼現率最低點是1.25%，現在是1.375%，中間差個半碼，所以預估央行可能會降半碼，但央行絕不是只有利率這一項政策工具可以用。

徐之強指出，影響台灣今年經濟成長率，最主要有兩大關鍵，第一是疫情能否在今年上半年趨緩，第二是各國政府能否一致推出財政與貨幣政策，若下半年發揮出刺激效果，對今年全球經濟會有止跌或推升力道，今年台灣經濟還是不需太悲觀。