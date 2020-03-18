非本國籍人限制入境 沈榮津：全面視訊、產業影響應可克服

中央流行疫情指揮中心今（18）日宣布，19日0時起沒有特殊證明或許可的非本國籍人限制入境。經濟部長沈榮津說，指揮中心有徵詢經濟部意見，業者可以透過視訊開會、處理業務，應可客服這個過渡期，經濟部也全面使用視訊和外國廠商交流。

立法院經濟委員會今審查109年度中央政府總預算案：經濟作業基金、水資源作業基金、經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金，沈榮津出席備質詢。

指揮中心宣布非本國籍人限制入境，沈會中受訪時表示，尊重指揮中心從國家整體防疫角度來做這樣考量，他說，指揮中心在下決定前有詢問過經濟部，經濟部表示贊同。

會不會影響工商業界活動？沈榮津指出，可以使用視訊會議作過度時期的替代。經濟部本身也已經力行，前陣子和一家很重要的細胞再生公司透過國際視訊會議交流，覺得滿好的，「對方也很高興」，對產業來說目前來說應該還可以克服。

不過，若台廠向外國業者購買設備，恐怕技術人員無法來台，沈說，業者可會透過視訊、AI等技術，可以即時掌握，工業4.0有提早推，「這是好事」。外籍移工部分，最近時間到的就不急著要他回去，他認為這是很大的緩衝，因為反而工作更熟練。

沈指出，這是全球性的，大家心裡都有準備，不是只有發生在台灣。一開始是在生產端、大陸，現在演變到消費端，歐美，大家都認為要嚴肅面對，全球都有這樣一致想法，就比較單純。