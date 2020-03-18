快訊

已婚議員遭爆私會女官員 王浩：協助共同輔導失婚友人

張榮發獨留遺產給張國煒遺囑有效 法院判決理由曝光！

美國大手筆每人發放千美元 沈榮津：台灣量力而為

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

全球新冠肺炎疫情持續升溫，各國陸續宣布鎖國政策，勢必造成更嚴峻的經濟衝擊，美國將大手筆兩周內每人發放約1,000美元現金，但反觀台灣卻只有800元的振興抵用券，今（18）日成為立法院經濟委員會質詢焦點。經濟部長沈榮津表示，歐美各國基於防疫考量，鎖國是不得不的作為，但這是全球性的問題，這時候我們就要擴大促進內需，但美國比較有錢，我們要量力而為。

立委廖國棟質詢指出，川普力推1.2兆美元刺激方案，預計兩周內每人發放1,000美元，台灣的紓困振興特別預算僅新台幣600億元絕對是不夠的，且川普都要發現金了，國內的振興抵用券也應該像之前發放的現金消費券，不要有那麼多的限制，才能全面提升內需消費市場。

立委楊瓊瓔進一步質詢指出，關於紓困目前美國預計每人發放約新台幣3萬元，新加坡也有1萬元，台灣卻只有800元，也不是現金，而且振興抵用券還分四大類，不能融通使用，限制那麼多，使用成效令人質疑。

沈榮津答詢表示，目前振興抵用券的規劃，仍是先去住宿再使用振興抵用券，可於夜市、藝文、商圈、餐飲四領域使用，每個領域200元，總共800元，經濟部預估可達三倍成效。

此外，針對紓困振興特別預算總共僅600億一事，沈榮津答詢指出，美國比較有錢，我們要量力而為，目前800元的振興抵用券使用不分區，已是第一個突破。

另，立委賴瑞隆則質詢指出，隨著新冠肺炎疫情全球持續擴大，是不是也可能影響國內振興抵用券發放時間再往後延？但，有很多產業已經快撐不下去了。

對此，沈榮津答詢表示，振興抵用券發放的時機點要很警慎，若疫情尚未和緩，就發放振興紓困券，會把防疫的問題弄得更複雜。

沈榮津強調，目前國內提振經濟的重點，放在「穩定擴大內需」，經濟部已要求所有國營事業今年的計畫加快在上半年執行，明年的計畫也提早到今年啟動，且這一波台商回台也會加快落實，預計約有2,000、3,000億的投資計畫，將帶來建廠以及設備需求等內需效應。

振興抵用券 沈榮津 新台幣

延伸閱讀

4月新電價下午拍板 沈榮津：國人期待維持不動

台灣「鎖國」了 沈榮津：高科技產業可透過視訊替代

企業紓困申請貸款展延 2天達51.3億元

服務業慘澹 促降電價

相關新聞

疫情持續到6月底 主計長：台灣GDP會下修 但可保二

立法院財委會今請主計總處進行業務報告，多名立委關注新冠肺炎疫情持續擴散，影響時間恐更長，台灣GDP成長率恐不「保二」。主...

台灣「鎖國」了 沈榮津：高科技產業可透過視訊替代

全球新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（18）日上午宣布，明天起我國全面限制外國人入境，等同於鎖國。對...

4月新電價下午拍板 沈榮津：國人期待維持不動

經濟部今（18）日下午召開「電價費率審議會」，拍板定案4月1日的新電價。但，此時正值新冠肺炎延燒之際，重創國內經濟，經濟...

中火案國、民兩黨鬥爭？ 民眾黨：支持綠能

台中中火案引發行政院與地方首長互批，台中生煤自治條例在台中市前市長林佳龍任內制定，現任市長盧秀燕沿用，但如今行政院卻宣告...

國營事業前2月獲利出爐 台電虧44億元

國營事業公布今年前2月稅前盈餘，台電虧損新台幣44.86億元，主因目前非夏月電價，加上台電配合政府政策，持續「增氣減煤」...

生煤條例林佳龍任內制定 民眾黨批：藍綠換位置換腦袋

行政院日前宣告台中生煤自治條例部分條文無效，引爭議，台中市長盧秀燕則揚言聲請釋憲。民眾黨立委蔡壁如今天質疑，國、民兩黨利...

法人：供需失衡加劇 油價短期難有起色

北海布蘭特原油跌至每桶32美元，美國西德州原油跌至30美元以下，年初至今兩者跌幅為49%與48.4%，法人認為，全球原油...

千億資金投入抗疫 主計長估經濟成長率可保2

新冠肺炎疫情延燒，全球經濟前景蒙塵，不過主計總處主計長朱澤民今天表示，政府已前後投入新台幣千億元，延緩經濟可能下滑的情況...

台灣為何防疫強薪資卻停滯？ 中研院學者認為是這原因

新冠肺炎防疫成果讓台灣贏得國際讚賞，但相較於防疫的效率，台灣人薪資停滯不前的現狀令人深思。中研院人文社會科學研究中心兼任...

名家觀點／寬鬆不是救市萬靈丹

新冠肺炎疫情持續在歐美地區延燒，並已成為「全球大流行」；美股在短短幾個交易日中急速崩跌並多次觸發熔斷機制。美股在一個月內波段跌幅已超過20%，急速墜入熊市；連帶歐亞股市也跟著跳水，投資人哀鴻遍野。然而，大家憂心的是，除了疫情仍未獲控制，股市巨幅震盪外，就是供應鏈面臨斷鏈危機，企業將倒閉四起、失業率驟升、消費與投資活動大幅下降、全球經濟衰退。但令人狐疑的是，降息及量化寬鬆（QE）會再成為救市的萬靈丹？

台灣經濟困局 尋找「失去的左眼」

新冠肺炎防疫成果讓台灣贏得國際讚賞，但相較於防疫的效率，台灣人薪資停滯不前的現狀卻值得深思。中研院人文社會科學研究中心兼任研究員瞿宛文在新書「台灣的不成功轉型：民主化與經濟發展」指出，民主轉型一直被認為是台灣社會巨大的成就，卻也可能是造成台灣經濟困局的關鍵原因。

工業用電 前二月逆勢增

新冠肺炎疫情在全球延燒，近期股市信心低迷，產業狀況也不明朗。根據台電公布今年前二月產業用電狀況，即使工作天數增加，但服務業用電量僅微增0.25%，未達常態用電規模；不過，工業用電不畏疫情，逆勢成長5.7%。經濟部次長曾文生表示，製造業短期產業受惠轉單，長期仍有隱憂。

熱門新聞

長榮也受不了！跟進華航今起開放無薪專案事假申請

口罩實名制2.0預購 這四家銀行直接回饋100%

金融業挺進台股 可挹注資金高達8兆元

新冠肺炎重創投資者信心 孫大千建議政府降息和減稅

台灣為何防疫強薪資卻停滯？ 中研院學者認為是這原因

歐美疫情全淪陷 我國金融業曝險逾13兆元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。