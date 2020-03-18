美國大手筆每人發放千美元 沈榮津：台灣量力而為

全球新冠肺炎疫情持續升溫，各國陸續宣布鎖國政策，勢必造成更嚴峻的經濟衝擊，美國將大手筆兩周內每人發放約1,000美元現金，但反觀台灣卻只有800元的振興抵用券，今（18）日成為立法院經濟委員會質詢焦點。經濟部長沈榮津表示，歐美各國基於防疫考量，鎖國是不得不的作為，但這是全球性的問題，這時候我們就要擴大促進內需，但美國比較有錢，我們要量力而為。

立委廖國棟質詢指出，川普力推1.2兆美元刺激方案，預計兩周內每人發放1,000美元，台灣的紓困振興特別預算僅新台幣600億元絕對是不夠的，且川普都要發現金了，國內的振興抵用券也應該像之前發放的現金消費券，不要有那麼多的限制，才能全面提升內需消費市場。

立委楊瓊瓔進一步質詢指出，關於紓困目前美國預計每人發放約新台幣3萬元，新加坡也有1萬元，台灣卻只有800元，也不是現金，而且振興抵用券還分四大類，不能融通使用，限制那麼多，使用成效令人質疑。

沈榮津答詢表示，目前振興抵用券的規劃，仍是先去住宿再使用振興抵用券，可於夜市、藝文、商圈、餐飲四領域使用，每個領域200元，總共800元，經濟部預估可達三倍成效。

此外，針對紓困振興特別預算總共僅600億一事，沈榮津答詢指出，美國比較有錢，我們要量力而為，目前800元的振興抵用券使用不分區，已是第一個突破。

另，立委賴瑞隆則質詢指出，隨著新冠肺炎疫情全球持續擴大，是不是也可能影響國內振興抵用券發放時間再往後延？但，有很多產業已經快撐不下去了。

對此，沈榮津答詢表示，振興抵用券發放的時機點要很警慎，若疫情尚未和緩，就發放振興紓困券，會把防疫的問題弄得更複雜。

沈榮津強調，目前國內提振經濟的重點，放在「穩定擴大內需」，經濟部已要求所有國營事業今年的計畫加快在上半年執行，明年的計畫也提早到今年啟動，且這一波台商回台也會加快落實，預計約有2,000、3,000億的投資計畫，將帶來建廠以及設備需求等內需效應。